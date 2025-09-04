Алматыда Қала құрылысын бақылау басқармасының басшысы тағайындалды
Алматы әкімі Дархан Сатыбалдының өкімімен Алматы қаласы Қала құрылысын бақылау басқармасының басшысы болып Олжас Төлебаев тағайындалды.
Олжас Болатұлы 1988 жылы 29 қазанда Алматы облысы Алакөл ауданының Үшарал қаласында дүниеге келген.
2009 жылы Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясын, 2020 жылы Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институтын бітірген.
Еңбек жолын 2006 жылы Алматыда "Ауыл Құрылысы" ЖШС-інде шебер болып бастап, онда инженер, бас директордың орынбасары қызметін атқарды.
2012 жылдан бастап мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау органдарында әртүрлі қызмет атқарған.
2016-2019 жылдары Алатау және Бостандық аудандарында қайта жоспарлау, реконструкциялау, сонымен қатар сәулет-құрылыс бақылауын бақылау бөлімшелерін басқарды.
2020 жылдан бастап Алматы қаласы Қала құрылысын бақылау басқармасы басшысының орынбасары болды.
