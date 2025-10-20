Алматы қаласы Мәдениет басқармасының жаңа басшысы тағайындалды
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы әкімі Дархан Сатыбалдының өкімімен Мәдениет басқармасының басшысы болып Данияр Әлиев тағайындалды.
Данияр Абзалиденұлы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін "Тарих" мамандығы бойынша және "Алматы" университетін "Құқықтану" мамандығы бойынша тәмамдаған. Гуманитарлық ғылымдар магистрі.
Әр жылдары Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік архиві мен Алматы қаласының тарих музейінде бөлім меңгерушісі, Алматы қаласы Мәдениет басқармасы басшысының орынбасары, сондай-ақ ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет комитеті төрағасының орынбасары қызметтерін атқарды.
Бүгінгі тағайындауға дейін Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасын басқарды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript