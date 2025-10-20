#Қазақстан
Қоғам

Алматы қаласы Мәдениет басқармасының жаңа басшысы тағайындалды

Алматы әкімі Дархан Сатыбалдының өкімімен Мәдениет басқармасының басшысы болып Данияр Әлиев тағайындалды., сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 12:51 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы әкімі Дархан Сатыбалдының өкімімен Мәдениет басқармасының басшысы болып Данияр Әлиев тағайындалды.

Данияр Абзалиденұлы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін "Тарих" мамандығы бойынша және "Алматы" университетін "Құқықтану" мамандығы бойынша тәмамдаған. Гуманитарлық ғылымдар магистрі.

Әр жылдары Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік архиві мен Алматы қаласының тарих музейінде бөлім меңгерушісі, Алматы қаласы Мәдениет басқармасы басшысының орынбасары, сондай-ақ ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Мәдениет комитеті төрағасының орынбасары қызметтерін атқарды.

Бүгінгі тағайындауға дейін Алматы облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасын басқарды.

