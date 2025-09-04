#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Қоғам

2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты билеттерінің алдын ала бағасы жарияланды

2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты билеттерінің алдын ала бағасы жарияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 16:41 Сурет: Instagram/fifaworldcup
Халықаралық футбол федерациясы (FIFA) алдағы мундиальға арналған билеттердің шамамен бағасын жариялады. Ұйым өкілдері құн сұраныс пен билет қалдығына байланысты өзгеріп отыратынын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Athletic дерегінше, 2026 жылғы ӘЧ топтық кезеңінің ең арзан билеті 60 доллардан басталады. Ал турнирдің финалына ең қымбат билет көрермендерге 6 730 долларға түседі.

Дегенмен, ұйымдастырушылар бұл сомалар алдын ала белгіленгенін, жеребе тарту рәсіміне дейін немесе кейін баға саясаты өзгеруі мүмкін екенін жеткізді.

"Біз бағаларды сұраныс пен қалдықтарға қарай реттейміз. FIFA ішкі нарыққа бейімделеді. АҚШ пен Канадада іс-шаралардың бағасы сұранысқа сәйкес қойылады", – делінген ұйым мәлімдемесінде.

Әлемдік футбол форумына әлі біраз уақыт бар. Ал қазақстандық жанкүйерлер үшін қазір басты сұрақ – 30 қыркүйек күні Алматыда өтетін, УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіндегі "Қайрат" пен мадридтік "Реалдың" "армандар матчының" билеттерін қалай алу.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ержан Нұрлыбаев ҚР денсаулық сақтау вице-министрі қызметінен босатылды
Қоғам
19:59, Бүгін
Ержан Нұрлыбаев ҚР денсаулық сақтау вице-министрі қызметінен босатылды
Синоптиктер жұмада үсік жүреді деп күтілетін өңірлерді атады
Қоғам
17:46, Бүгін
Синоптиктер жұмада үсік жүреді деп күтілетін өңірлерді атады
Қорғаныс министрі Шымкент гарнизонында жауынгерлік дайындық пен қызмет жағдайларын тексерді
Қоғам
16:57, Бүгін
Қорғаныс министрі Шымкент гарнизонында жауынгерлік дайындық пен қызмет жағдайларын тексерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: