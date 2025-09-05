Прокуратураның араласуынан кейін Нұра ауданы ауылдарының тұрғындары таза суға қол жеткізді
Фото: freepik
Прокуратура тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытудың 2023–2029 жылдарға арналған Тұжырымдамасы аясында талдау жүргізді.
Аудан ауылдарын таза ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі ұзақ уақыт бойы шешімін таппай, тұрғындардың құқықтарының бұзылуына соқтырғаны анықталды. Тұрғындарды сапалы сумен қамтамасыз ету – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласының басым бағыттарының бірі.
Прокурорлық қадағалау актісі бойынша облыстық бюджеттен 200 млн теңге бөлінді. Бұл қаражатқа ауданның 9 ауылында ұңғымалар бұрғыланып, су тартатын мұнаралар орнатылды.
Бүгінгі таңда бес ауылда жұмыстар аяқталып, тұрғындар таза суға қол жеткізді.
Құрылыстың барысы мен бөлінген қаржының игерілуі аудан прокуратурасының бақылауында.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript