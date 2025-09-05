#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Қоғам

Прокуратураның араласуынан кейін Нұра ауданы ауылдарының тұрғындары таза суға қол жеткізді

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 09:35 Фото: freepik
Прокуратура тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытудың 2023–2029 жылдарға арналған Тұжырымдамасы аясында талдау жүргізді.

Аудан ауылдарын таза ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі ұзақ уақыт бойы шешімін таппай, тұрғындардың құқықтарының бұзылуына соқтырғаны анықталды. Тұрғындарды сапалы сумен қамтамасыз ету – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласының басым бағыттарының бірі.

Прокурорлық қадағалау актісі бойынша облыстық бюджеттен 200 млн теңге бөлінді. Бұл қаражатқа ауданның 9 ауылында ұңғымалар бұрғыланып, су тартатын мұнаралар орнатылды.

Бүгінгі таңда бес ауылда жұмыстар аяқталып, тұрғындар таза суға қол жеткізді.

Құрылыстың барысы мен бөлінген қаржының игерілуі аудан прокуратурасының бақылауында.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан шетелдіктер үшін студенттік виза алу тәртібін қатаңдатпақ
Қоғам
09:57, Бүгін
Қазақстан шетелдіктер үшін студенттік виза алу тәртібін қатаңдатпақ
Абай облысында мемлекеттік қарызгерлерді іздестіру жұмыстары жүргізілуде
Қоғам
09:25, Бүгін
Абай облысында мемлекеттік қарызгерлерді іздестіру жұмыстары жүргізілуде
Маңғыстау облысында есірткі өсімдіктерін заңсыз өсіру дерегі анықталды
Қоғам
09:02, Бүгін
Маңғыстау облысында есірткі өсімдіктерін заңсыз өсіру дерегі анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: