#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Саясат

Үкімет Мемлекет басшысының Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық жоспарды мақұлдады

Олжас Бектенов, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 16:50 Фото: primeminister.kz
2025 жылғы 15 қыркүйекте өткен Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов экономиканы, агросекторды, логистиканы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуда цифрлық шешімдер мен жасанды интеллектіні енгізудің маңыздылығына тоқталды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бектеновтің айтуынша, Президент өз Жолдауында елді жаңа даму кезеңіне көшіруге бағытталған жүйелі шаралар кешенін қабылдауды тапсырған.

"Үкіметтің алдында экономиканы, агросекторды, логистиканы және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға цифрлық шешімдер мен жасанды интеллектіні енгізу жөнінде нақты міндеттер тұр. Біз инвестициялық ахуалды жақсартуға, негізгі салаларды жаңғыртуға, мемлекеттің тиімділігін арттыруға және мұқтаж азаматтарды әлеуметтік қамтамасыз етуге бағытталған Президенттің стратегиялық бастамаларын іске асыру үшін пәрменді шаралар қабылдаймыз", – деді ол.

Премьер елдің тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін терең цифрлық трансформация, экономикалық жаңғырту және адами капиталды дамыту қажеттігін атап өтті.

"Бүгін ұсынылған Мемлекет басшысының Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспары барлық қойылған міндеттерге толық сәйкес келеді. Мемлекеттік органдардың бірінші басшылары жоспардың іс-шараларын сапалы әрі уақтылы орындауды қамтамасыз етуі тиіс. Қаржыландыру мәселелерінің барлығы жедел шешілуі қажет", – деп тапсырды Үкімет басшысы.



Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің айтуынша, Жалпыұлттық жоспар жобасының шаралары ұлттық экономиканың тұрақтылығын арттыруға, негізгі салаларды және мемлекеттік басқаруды цифрлық жаңғыртуға, инвестициялық ахуалды жақсартуға және азаматтардың әл-ауқатын көтеруге бағытталған.

"Инвесторлардың құқықтарын қорғау мақсатында Бас прокуратура жанындағы Активтерді қайтару комитеті Инвесторлардың құқықтарын қорғау комитетіне айналдырылатын болады. "Банктер туралы" заң қабылданады. Оның негізгі міндеті – нарыққа жаңа қатысушыларды тарту және банктердің бос өтімділігін экономикалық айналымға, соның ішінде нақты секторға бағыттау. Жоғары технологиялық экономика секторларына Ұлттық қордан 1 млрд долларға дейін инвестиция салынады. Ол үшін Ұлттық банк тиісті бағдарламаны әзірлейді", – деді ол.

Осы жылдың соңына дейін мал шаруашылығындағы ауыл шаруашылығы бизнесін дамыту жөніндегі кешенді жоспар қабылданады. Оның аясында 5% мөлшерлемемен жеңілдетілген несие беру бағыты кеңейтіліп, кредиттік өнімдер желісі ұлғайтылады.

"Әлеуметтік қамсыздандыру саласында "ақша азаматтарды ілесіп жүреді" қағидаты енгізіліп, әлеуметтік төлемдердің мөлшері барлық өңірлерде осал топтар үшін біріздендірілетін болады", – деп атап өтті ҰЭМ басшысы.

2025 жылғы 15 қыркүйекте президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанда киберқауіптерге қарсы шаралар қабылдауды тапсырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: экономиканы әртараптандыру және $150 млрд тікелей инвестиция
11:34, 28 тамыз 2025
Президенттің 2024 жылғы Жолдауы: экономиканы әртараптандыру және $150 млрд тікелей инвестиция
Алты жыл ілгерілеу: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелері жарияланды
09:15, 17 наурыз 2025
Алты жыл ілгерілеу: елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының нәтижелері жарияланды
Бектенов СҚО кәсіпкерлерімен салық реформасын талқылап, өзекті сұрақтарға жауап берді
20:10, 13 ақпан 2025
Бектенов СҚО кәсіпкерлерімен салық реформасын талқылап, өзекті сұрақтарға жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: