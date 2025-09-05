#Қазақстан
Қоғам

Екібастұзда көлік басқару құқығынан айырылған мас жүргізуші ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 11:26 Фото: Zakon.kz
Көлік құралын мас күйінде басқару – қылмыс. Мұндай жағдайда жүргізуші жолда болып жатқан жағдайды дұрыс бағалай алмайды, бұл қайғылы салдарға әкелуі мүмкін апатты жағдай туғызуы ықтимал.

Мысалы, Екібастұз қаласында Кеншілер көшесі бойында патрульдеу кезінде тәртіп сақшылары Mersedes-Benz көлігін байқап, оның жүргізушісі күмән тудыратындай әрекет еткенін анықтаған.

Көлікті тоқтатқан кезде жүргізушіден өткір алкоголь иісі шыққандықтан, оны медициналық куәландыруға жіберген.

Медициналық қорытындыға сәйкес, 33 жастағы жүргізуші жеңіл дәрежеде мас күйінде болғаны анықталды.

Сонымен қатар құжаттарды тексеру барысында полицейлер бұл азаматтың 2023 жылдың сәуір айында көлік құралын басқару құқығынан 7 жылға айырылғанын анықтады.

Айта кету керек, жыл басынан бері полицейлер көлік құралын мас күйінде басқарудың мыңнан астам дерегін анықтады. Осыған орай тәртіп сақшылары азаматтарды жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
