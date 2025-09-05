#Қазақстан
Қоғам

126 млн теңге көлемінде алаяқтық жасаған қазақстандық Бішкектен экстрадицияланды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 16:21 Фото: pexels
Қырғызстанда Алматы облысы аумағында кәсіпкерлерді 126 миллион теңгеге алдаған алаяқ ұсталды. Ол Қазақстанға экстрадицияланды. Енді күдіктіге 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қаупі төніп тұр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан прокуратурасының деректеріне сүйенсек, 2019 жылдан 2022 жылға дейін ол алдын ала сөз байласқан адамдармен бірге өңірдің ірі азық-түлік базарларының бірінде сауда бутиктерін сату сылтауымен азаматтарды жүйелі түрде алдап келген.

"Алаяқтық әрекеттердің нәтижесінде ол 11 кәсіпкердің жалпы сомасы 126 млн теңге ақшалай қаражатын иемденген", – делінген Бас прокуратураның 2025 жылғы 5 қыркүйектегі ресми хабарламасында.

Күдікті құқық қорғау органдарынан жасырынғандықтан, оған халықаралық іздеу жарияланды.

2025 жылғы тамыз айында ол Бішкек қаласында ұсталды.

"Белгіленген тәртіпке сәйкес, Қазақстан Бас прокуратурасының ресми сұрауы бойынша күдікті қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін Отанына экстрадицияланды", – деп хабарлады ҚР Бас прокуратурасының баспасөз қызметі.

Ер адам тергеу изоляторына қамауға алынды.

Заңнамаға сәйкес, аталған қылмыс үшін мүлкін тәркілей отырып, 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

Бұған дейін Қазақстанда көліктегі полицейлер халықаралық іздеуде жүрген шетелдік азаматты ұстағаны хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
