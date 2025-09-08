#Қазақстан
Қоғам

Мұрат Нұртілеу: "Ұсталды" деген әңгіме – жалған ақпарат, еш негізсіз

Мұрат Нұртілеу: «Ұсталды» деген әңгіме – жалған ақпарат, еш негізсіз», сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 11:05 Сурет: gov.kz
Қазақстанның Премьер-министрінің орынбасары – Сыртқы істер министрі Мұрат Нұртілеу бүгін Парламент палаталарының бірлескен отырысына келді. Үкіметтің кулуарында ол 2025 жылғы 8 қыркүйекте өзін ұсталды деген қауесетке қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистердің бәрі Мұрат Нұртілеуді күтті. Әркім оны көріп, "ұсталды" деген даудың төңірегіндегі көзқарасын білгісі келді.

"Шынын айтсам, бұл – жалған, абсурд. Кей адамдарда көктем мен күзде сондай жағдайлар болып жатады – тіпті пікір білдіруге тұрмайды. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, мен жұмысымда болдым, кеңестер өткіздім, басқа елдердегі әріптестеріммен телефон арқылы сөйлестім, инвесторлармен кездесулер болды – бәрі әдеттегідей", – деді СІМ басшысы.

Журналистер одан осы дауға байланысты сотқа жүгіну-жүгінбейтінін сұрады.

"Біз құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Қазақстан – зайырлы мемлекет, бұл іспен қажет болған жағдайда тиісті органдар айналысады. Мен мұны өзіме қабылдағым келмейді", – деп толықтырды Мұрат Нұртілеу.

Сөзінің соңында Сыртқы істер министрі президенттің Жолдауынан кейін шетелдік іссапарға аттанатынын нақтылады.

2025 жылғы 4 қыркүйекте Қазнетте Қазақстанның Сыртқы істер министрі Мұрат Нұртәлеуді ұстапты деген ақпарат тарады. Кейін СІМ бұл мәселеге қатысты маңызды мәлімдеме жасады: ресми түсініктемені министрліктің ресми өкілі Айбек Смадияров жеткізді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
