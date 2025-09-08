Тоқаев инфляция туралы: Елімізде ерекше өткір сипат алды
2025 жылғы 8 қыркүйекте ҚР президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауын жариялау барысында елдегі жоғары инфляция деңгейіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Тоқаев бұл мәселені негізгі проблема деп атады.
"Бұл мәселенің дайын экономикалық көрсеткіштері мен нақты шешім жолы жоқ. Бұл – көптеген мемлекеттерге ортақ, әмбебап сипаттағы мәселе. Алайда біздің жағдайымызда ол ерекше өткір сипат алды. Біз бұл макроэкономикалық тұйық шеңберден шығуымыз керек. Алдағы қиындықтарды еңсеру үшін әлемдік озық тәжірибені ескере отырып, қажет болған жағдайда танымал емес шешімдер үшін де жауапкершілік алуға дайын болуымыз қажет", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Президент Үкімет пен Ұлттық банк күрделі жағдай мен мемлекеттік міндеттердің ауқымын ескере отырып, біртұтас команда ретінде әрекет етуі қажет екенін атап өтті.
"Қазір арқан тартысатын уақыт емес", – деп түйіндеді Мемлекет басшысы.
Бұған дейін Қазақстанда инвесторлардың құқығын қорғайтын жаңа комитет құрылатындығын жазғанбыз.
