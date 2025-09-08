#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Қоғам

Тоқаев электросамокаттар жайында: Көлік жүргізу мәдениетін бүкіл қоғам болып қалыптастыру қажет

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 16:18 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 8 қыркүйекте Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа жыл сайынғы Жолдауын жариялау барысында заңнамадағы өзгерістер электросамокаттар мәселесін шешуге көмектеспегенін мәлімдеді – азаматтарға әлі де қауіп-қатер төніп тұр, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Мемлекет басшысы әрбір адам өз өміріне және айналасындағы адамдардың қауіпсіздігіне жауапты екенін сезінуге тиіс екенін айтты.

"Сондай-ақ электросамокаттарға назар аударған жөн. Бұл тақырып қоғамда қызу талқыланып жатыр. Екі жыл бұрын жаяу жүргіншілер жолымен жүруге шектеу қоятын заңнамалық өзгерістер енгізілді. Бірақ қоғамдық орындардағы ахуал өзгере қойған жоқ, әлі де азаматтарға қауіп-қатер төніп тұр",- деді ол.

Бұл ретте, ол қазір бұл саланы реттейтін заңға түзетулер әзірленгенін атап өтті.

"Оны көп созбай қабылдау керек. Әрбір азаматтың, әрбір баланың өмірі қымбат. Бұл мәселеде ұсақ-түйек деген болмайды. Түптеп келгенде, мұның әрқайсысы – Қауіпсіз Қазақстанды құру жолындағы маңызды қадамдар",- деді ол.

Бұған дейін депутаттардың самокатты жалға беретін компаниялардың жауапкершілігін күшейтуді ұсынғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Алматы мен Алматы облысындағы туризм әлеуетіне тоқталды
16:20, Бүгін
Мемлекет басшысы Алматы мен Алматы облысындағы туризм әлеуетіне тоқталды
Тоқаев жақында Нью-Йорктегі мінберде сөз сөйлейтінін мәлімдеді
15:51, Бүгін
Тоқаев жақында Нью-Йорктегі мінберде сөз сөйлейтінін мәлімдеді
Кейбір қазақстандықтар жеңілдіктер мен жәрдемақылардан айырылуы мүмкін бе – Жақыпова түсіндірді
15:40, Бүгін
Кейбір қазақстандықтар жеңілдіктер мен жәрдемақылардан айырылуы мүмкін бе – Жақыпова түсіндірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: