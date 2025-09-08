#Қазақстан
Қоғам

Жеңімпаздар көп болады – Сатқалиев АЭС атауына арналған конкурс жайлы

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 14:59 Фото: Zakon.kz
Қазақстан атом энергиясы агенттігінің төрағасы Алмасадам Сатқалиев 2025 жылғы 8 қыркүйекте Үкімет кулуарында АЭС атауын таңдау бойынша конкурс нәтижесінде қазақстандықтарды қандай сыйлық күтіп тұрғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Сатқалиевтің айтуынша, жеңімпаздар, бәлкім, өте көп болуы мүмкін.

"Жұмыс тобында алдын ала шешім қабылдадық: бір атауға дауыс берген барлық адамдар станцияның атауының авторлары болып есептеледі. Олардың есімдері жарияланып, арнайы сертификат беріледі. Менің ойымша, қазақстандықтар үшін станция атауына қатысы бар болуы өте жағымды", – деді ол.

Журналистердің "құнды сыйлық болады ма?" деген сұрағына Сатқалиев энергетика саласын дамытуға үлес қосу – ең басты сый екенін атап өтті.

Бұған дейін Сатқалиев 2025 жылдың соңына дейін бірінші АЭС атауына арналған қысқа тізімді жасау үшін комиссия отырысы өтетінін нақтылаған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
