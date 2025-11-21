АЭС атауы: конкурс жеңімпаздары энергетикалық нысанның авторлары болды
Қазақстанның Атом энергиясы агенттігінің төрағасы Алмасадам Сәтқалиев 2025 жылғы 21 қарашада Ақордада азаматтардың АЭС атауын таңдау конкурсына қатысуының маңыздылығы туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Сәтқалиев атап өткендей, бірінші АЭС атауын таңдау конкурсына бірде-бір теңге жұмсалмаған және жеңімпаздарға ақша сыйлықтары қарастырылмаған.
"Жақында сертификат электронды үкімет платформасында жарияланады және атауды ұсынған адамның энергетикалық нысанның атауының авторы екенін растайды. Байқауға қатысу қағидасы азаматтардың жеке бастамасына негізделген. Менің ойымша, осы процессқа қатысу өзіне үлкен ішкі қанағаттану мен үлес қосқан сезімін береді. Сонымен қатар, қазақтарда атау таңдау дәстүрі әрқашан маңызды болған", – деді Сәтқалиев.
Ол атап өткендей, бұл мәселеге аса мұқият қараған: әдетте, атауларды зейнеткерлер немесе құрметті адамдар мән-мағынасы мен тарихи астарын ескере отырып таңдайды.
"Мұндай энергетикалық мағына және халықтың қолдауы өте маңызды. АЭС атауын ұсынған адамдар да белгілі бір мағынада оның "ата-аналарына" айналады. Алғашқы талқылаулар кезінде біз комиссиямен бірнеше рет жиналып, көптеген нұсқаларды қарастырдық. "Балқаш" жеңетіні әлі белгісіз болған кезде ең түрлі атаулар талқыланды. Комиссия мүшелері өз нұсқаларын ұсынды – пікірталастар қызу өтті. Сондықтан таңдау "болжауға болатын" деп айтуға болмайды. Біз байқаудың қорытындысы қандай болатынын соңына дейін білмедік. Әсіресе әлеуметтік желілерде мүлде басқа атаулар қызу талқыланды", – деді Атом энергиясы агенттігінің төрағасы.
Еске салайық, Алмасадам Сәтқалиев бірінші АЭС атауын таңдаудың мәнін бұрын түсіндірген болатын.
2025 жылғы 17 қарашада Қазақстанда елдің алғашқы атом электр станциясына ең жақсы атау беру бойынша жалпыұлттық конкурс аяқталды.
