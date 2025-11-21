#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Қоғам

АЭС атауы: конкурс жеңімпаздары энергетикалық нысанның авторлары болды

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 11:57 Фото: pexels
Қазақстанның Атом энергиясы агенттігінің төрағасы Алмасадам Сәтқалиев 2025 жылғы 21 қарашада Ақордада азаматтардың АЭС атауын таңдау конкурсына қатысуының маңыздылығы туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Сәтқалиев атап өткендей, бірінші АЭС атауын таңдау конкурсына бірде-бір теңге жұмсалмаған және жеңімпаздарға ақша сыйлықтары қарастырылмаған.

"Жақында сертификат электронды үкімет платформасында жарияланады және атауды ұсынған адамның энергетикалық нысанның атауының авторы екенін растайды. Байқауға қатысу қағидасы азаматтардың жеке бастамасына негізделген. Менің ойымша, осы процессқа қатысу өзіне үлкен ішкі қанағаттану мен үлес қосқан сезімін береді. Сонымен қатар, қазақтарда атау таңдау дәстүрі әрқашан маңызды болған", – деді Сәтқалиев.

Ол атап өткендей, бұл мәселеге аса мұқият қараған: әдетте, атауларды зейнеткерлер немесе құрметті адамдар мән-мағынасы мен тарихи астарын ескере отырып таңдайды.

"Мұндай энергетикалық мағына және халықтың қолдауы өте маңызды. АЭС атауын ұсынған адамдар да белгілі бір мағынада оның "ата-аналарына" айналады. Алғашқы талқылаулар кезінде біз комиссиямен бірнеше рет жиналып, көптеген нұсқаларды қарастырдық. "Балқаш" жеңетіні әлі белгісіз болған кезде ең түрлі атаулар талқыланды. Комиссия мүшелері өз нұсқаларын ұсынды – пікірталастар қызу өтті. Сондықтан таңдау "болжауға болатын" деп айтуға болмайды. Біз байқаудың қорытындысы қандай болатынын соңына дейін білмедік. Әсіресе әлеуметтік желілерде мүлде басқа атаулар қызу талқыланды", – деді Атом энергиясы агенттігінің төрағасы.

Еске салайық, Алмасадам Сәтқалиев бірінші АЭС атауын таңдаудың мәнін бұрын түсіндірген болатын.

2025 жылғы 17 қарашада Қазақстанда елдің алғашқы атом электр станциясына ең жақсы атау беру бойынша жалпыұлттық конкурс аяқталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Үй-үйді аралап, жеке деректерін сұрайды": Оқу-ағарту министрлігі ескерту жасады
17:28, Бүгін
"Үй-үйді аралап, жеке деректерін сұрайды": Оқу-ағарту министрлігі ескерту жасады
Жеңімпаздар көп болады – Сатқалиев АЭС атауына арналған конкурс жайлы
14:59, 08 қыркүйек 2025
Жеңімпаздар көп болады – Сатқалиев АЭС атауына арналған конкурс жайлы
Қазақстандағы АЭС атауларының тізімі қашан дайын болатыны белгілі болды
11:23, 08 қыркүйек 2025
Қазақстандағы АЭС атауларының тізімі қашан дайын болатыны белгілі болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: