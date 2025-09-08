#Қазақстан
Қоғам

Кейбір қазақстандықтар жеңілдіктер мен жәрдемақылардан айырылуы мүмкін бе – Жақыпова түсіндірді

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 15:40 Фото: Zakon.kz
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова үкімет кулуарында президенттің үкімет тарапынан әлеуметтік масылдық пен алаяқтықты қолдау туралы мәлімдемесіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Жақыпова әлеуметтік әділдік қағидатын ұстанудың маңыздылығына тоқталды.

"Президент қоғамда әлеуметтік масылдық пен алаяқтықты жоюымыз керек деді, ал жеңілдіктерді алып тастау немесе біреуді ол құқықтан айыру туралы сөз болған жоқ. Жеңілдіктерді оңтайландыру – бұл тиімділікті қамтамасыз ету. Ең басты мақсат – әлеуметтік масылдық пен алаяқтықты жою", – деді ол.

Министр ертең, 9 қыркүйекте, үкімет отырысы өтетінін еске салды және үкімет белгілі бір шаралар қабылдайтынына сенім білдірді. Алайда, оның айтуынша, дәл қандай шаралар болатынын айтуға әлі ерте.

"Қаражат азаматтың соңынан жүруі тиіс. Бұл – президент айтқан алғашқы ой. Екіншіден, стандарттар барлық жерде бірдей болуы керек", – деп түйіндеді министр.

Бұған дейін Ерлан Карин мемлекет басшысының жаңа саяси бастамасының негізгі қырларын атап өткенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
