#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
+27°
Қоғам

Светлана Жақыпова блогердің аутизмі бар балаларға қатысты мәлімдемесіне жауап берді

Светлана Жакупова, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 14:07 Фото: primeminister.kz
2025 жылғы 10 қыркүйекте Мәжіліс кулуарында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова блогердің аутизмі бар балаларды өлтіруге шақырған сөзіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Блогер әлеуметтік желіде аутизмі бар балаларды не емдеу, не өлтіру керек деген жазба қалдырған.

"Әрине, мен бұл пікірге теріс қараймын, мұндай фактілер мен көзқарастар болмауы тиіс. Біз инклюзивті қоғам құрып жатырмыз және мүгедектікке байланысты кемсітушілікке жол бермейміз", – деді Жақупова.

Оның айтуынша, аутизмі бар балалар бірнеше ведомствоның – Оқу-ағарту министрлігінің, Еңбек министрлігінің және Денсаулық сақтау министрлігінің ерекше бақылауында тұр.

"Біз бұл балаларды толық қолдаймыз. Ал блогерге қатысты құқық қорғау органдары ең қатаң әрі дұрыс шешім қабылдайды деп ойлаймын", – деп қосты министр.

Бұған дейін Алматы полициясы аутизмі бар балаларға қарсы жаман ниеттегі шақырулар бойынша қылмыстық іс қозғаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
