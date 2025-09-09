#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Қоғам

Ауыл шаруашылығы министрлігі 2030 жылға дейін елді етпен толық қамтамасыз етуді көздеп отыр

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 15:50 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров 2025 жылдың 9 қыркүйегінде өткен Үкімет отырысында елдегі мал шаруашылығының даму жоспарын таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, мал шаруашылығы саласын тұрақты дамыту үшін жеке Кешенді жоспар әзірленеді.

"Жаңа бағдарламада нақты шаралар мен олардың қаржыландыру көздері анықталады. Оған екінші деңгейлі банктердің инвестицияларын тарту, тауарлы шаруашылықтар мен құс фабрикаларына 5% жылдық мөлшерлемемен қолданыстағы несиелерді кеңейту, асыл тұқымды мал басын сатып алуды ұзақ мерзімді қаржыландыру және "Даму" институты арқылы кепілдендіру механизмін енгізу кіреді. Қамту деңгейі 80%-ға дейін болады", – деді министр.

Сапаровтың сөзінше, жоспарланған құралдар 2030 жылға қарай ірі қара мал санын 12 млн басқа, ұсақ мал санын 30 млн басқа жеткізуге, ішкі нарықты толық қамтамасыз етуге және ет экспортын екі есеге арттыруға мүмкіндік береді.

Бұған дейін Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстанда сиыр етін экспорттауға қолданыстағы квота аясында рұқсат сақталатынын, сыртқа шығаруға толық тыйым салынбағанын хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Елімізде сиыр етінің тапшылығы жоқ - АШМ
15:55, 07 қыркүйек 2025
Елімізде сиыр етінің тапшылығы жоқ - АШМ
ҚР Еңбек министрлігі қазақстандықтарға зейнетақы төлеуді шектеуді жоспарлап отыр
10:29, 05 қыркүйек 2025
ҚР Еңбек министрлігі қазақстандықтарға зейнетақы төлеуді шектеуді жоспарлап отыр
Фермадан экспортқа дейін: Президент Жолдауынан кейін Қазақстан ауыл шаруашылығында не өзгерді
10:21, 03 қыркүйек 2025
Фермадан экспортқа дейін: Президент Жолдауынан кейін Қазақстан ауыл шаруашылығында не өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: