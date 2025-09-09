Балқашта әлеуметтік тұрғын үйді заңсыз жалға беру фактілері әшкереленді
Қарағанды облысы прокуратурасының тапсырмасымен Балқаш қаласында әлеуметтік осал топтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету саласында тексеріс жүргізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 9 қыркүйектегі ресми хабарламаға сәйкес, тексеріс барысында мемлекеттік тұрғын үйді заңсыз пайдалану фактілері анықталған.
"Балқашта балалар үйінің тәрбиеленушілеріне, мүгедектерге және көпбалалы отбасыларға арналған пәтерлерде шартсыз тұру жағдайлары белгілі болды. Сонымен қатар, бірнеше жыл бойы жалға берілген немесе бос тұрған пәтерлер анықталды. Тексеру нәтижесінде қала әкіміне ұсыныс енгізілді. Бұзушылықтардың себебі – жауапты лауазымды тұлғалардың әрекетсіздігі және тиісті бақылаудың болмауы", – делінген Қарағанды облысы прокуратурасының хабарламасында.
Қабылданған шаралардың нәтижесінде азаматтардың құқықтары қалпына келтірілді. Балқаштағы әлеуметтік осал санаттағы екі тұрғын – жетім және толық емес отбасы – заңды түрде тұрғын үй алды, басқа пәтерлер бойынша құжаттарды рәсімдеу жұмыстары жүргізілуде.
"Бүгінгі таңда әкімдік тұрғын үй қорына түгендеу жұмыстарын жүргізіп жатыр", – деп толықтырды прокуратура.
Еске сала кетейік, 2025 жылғы 19 мамырда Қазақстанда тұрғын үйге мұқтаж азаматтардың мемлекеттік пәтер алу тәртібі жеңілдейтіні хабарланған болатын.
