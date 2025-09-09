Қазақстанда тапшы дәрігерлер баспанамен қамтамасыз етіледі
2025 жылдың 9 қыркүйегінде өткен Үкімет отырысында Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова тапшы медициналық мамандықтар бойынша дәрігерлерді ынталандыруға бағытталған жоспарланған шаралар туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Басты мәселелердің бірі – дәрігерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету.
"Мемлекет басшысының Жолдауындағы дәрігерлердің мәртебесін және әлеуметтік жағдайын арттыру жөніндегі тапсырмасын іске асыру мақсатында министрлік облыс әкімдеріне "Отбасы банкімен" бірлесіп, 2026 жылы кадр тапшылығы ерекше сезілетін өңірлерде аса тапшы мамандықтар бойынша жұмыс істейтін дәрігерлерді тұрғын үймен қамтамасыз етуді тапсыруды ұсынып отыр", – деді Әлназарова.
Министр медициналық қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша да жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы айтты.
"2100 жедел жәрдем бригадасы бейнежетондармен, ал 644 қабылдау бөлімшесі бейнетіркегіштермен жабдықталады. Осылайша, Мемлекет басшысының тапсырмаларын уақтылы әрі сапалы орындау үшін барлық қажетті шаралар қабылданады", – деп түйіндеді Ақмарал Әлназарова.
