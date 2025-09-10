#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.76
630.85
6.45
Қоғам

Қазақстанда кейбір әуе кемелерінің пайдаланылуы уақытша тоқтатылды

Қазақстанда кейбір әуе кемелерінің пайдаланылуы уақытша тоқтатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 13:45 Сурет: unsplash
2025 жылғы 10 қыркүйекте Қазақстанның авиациялық әкімшілігі (ҚАӘ) жеті әуе кемесінің пайдаланылуы тоқтатылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚАӘ соңғы уақытта жеңіл әуе кемелерінің қатысуымен әуе оқиғалары жиілеп кеткенін еске салды.

25 тамыз бен 5 қыркүйек аралығында жалпы мақсаттағы авиацияны пайдаланушыларға жоспардан тыс тексеру жүргізіліп, оның алдын ала қорытындысы көлік вице-министрі Талғат Ластаев өткізген кеңесте айтылды.

Қазақстанның авиациялық әкімшілігі жалпы мақсаттағы авиация пайдаланушыларының 31 әуе кемесіне тексеру жүргізіп, азаматтық авиация саласындағы нормативтік құқықтық актілер талаптарының сақталмағанын анықтады. Нәтижесінде 7 жеңіл ұшақтың ұшуы уақытша тоқтатылды.

Қазақстанның авиациялық әкімшілігі заңнамада белгіленген өкілеттіктер аясында ЖМА операторларының қызметіне, оның ішінде жеке тұлғалардың заңсыз ұшулар туралы өтініштері бойынша, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарындағы және әлеуметтік желілердегі жарияланымдарға мониторинг жүргізу арқылы жұмысты жалғастыруда.

Соңғы кездері әлеуметтік желілерде (Instagram, TikTok, Telegram)"эксклюзив", "экскурсия" және басқа да рейстерге арналған жарнамалар жиілеп кетті, ал олардың көпшілігінде арнайы рұқсаттар жоқ.

Қазақстанның авиациялық әкімшілігі "Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жалпы мақсаттағы авиацияны пайдаланушыларға ақылы немесе жалдамалы әуе тасымалдарын, авиациялық жұмыстарды орындауға тыйым салынғанын ескертеді. Талаптарды бұзған операторлар заңда көзделген жауапкершілікке тартылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
85 мың теңгеден көп табыс табу үшін не істеу керек – Еңбек министрінің кеңесі
16:29, Бүгін
85 мың теңгеден көп табыс табу үшін не істеу керек – Еңбек министрінің кеңесі
Алматыда заңсыз салынған монша кешені сүрілді
16:11, Бүгін
Алматыда заңсыз салынған монша кешені сүрілді
Топарда екі маңызды оқиға: ЖЭО турбинасы іске қосылып, жас мамандарға арналған тұрғын үйге капсула салынды
15:32, Бүгін
Топарда екі маңызды оқиға: ЖЭО турбинасы іске қосылып, жас мамандарға арналған тұрғын үйге капсула салынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: