#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Қоғам

Қазақстанда әуежайлар мен әуе компанияларына тексеріс жүргізіледі

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 11:52 Фото: pixabay
Соңғы уақытта еліміздегі әуе компанияларына ұшулардың уақытылы орындалмауы мен жолаушыларға көрсетілетін қызмет сапасына байланысты шағымдар көбейген. Осыған орай Қазақстанның авиациялық әкімшілігі (ҚАӘ) Астана және Алматы әуежайларында тексеріс жүргізеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көлік вице-министрі Талғат Ластаев әуе компаниялар мен әуежай өкілдерінің қатысуымен жиын өткізіп, рейстердің кешігуі, әуе кемелерін ауыстыру, әуежайлардағы кезектер мен жолаушылардың құқықтарының бұзылуы сияқты мәселелерді қарастырды. Министрлік мәліметінше, ерекше назар ұшулардың уақытылы орындалуы мен алдағы қыс маусымына дайындыққа аударылған.

"Қазір әуе кемесі ауыстырылған жағдайда өтемақы тек бизнес-класс жолаушыларына ғана қарастырылған. Вице-министр әуе компанияларына бортты негізсіз ауыстыруға тыйым салу мәселесін пысықтауды және Fly Arystan тек Fly Arystan-мен, Air Astana тек Air Astana-мен алмастырылуы тиіс екенін тапсырды. Сондай-ақ рейстердің уақытылы орындалуын қамтамасыз ету бойынша қосымша шаралар қабылдау қажет", – делінген 7 қазан күні таратылған хабарламада.

Жиында қызмет көрсету сапасы мен жерүсті қызметкерлерінің жолаушылармен қарым-қатынасы да талқыланды.

Әуе компаниялар мен әуежайлар басшылығына қызмет көрсету мәдениетін арттыру, персоналды оқыту, тексеру кезектерін реттеу және Нұр-Сұлтан әуежайындағы жөндеу жұмыстарын уақытылы аяқтау тапсырылды.

Бұдан бөлек, рейстерге тіркелудің қолжетімділігі мәселесі көтерілді.

"Fly Arystan әуе компаниясының онлайн тіркеуі ұшуға 30 күн қалғанда ашылады, алайда әуежайда тіркелу қызметі ақылы. Бұл мобильді құрылғыларды пайдаланбайтын егде жастағы және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайсыздық туғызады. Осы санаттағы жолаушыларға қосымша қызмет көрсету тетіктерін әзірлеу тапсырылды", – делінген Көлік министрлігінің хабарламасында.

Жиын қорытындысы бойынша әуе компаниялар мен әуежайлардың жұмысына тексеріс жүргізу туралы шешім қабылданды.

Алдағы екі апта ішінде ҚАӘ инспекторлары Астана мен Алматы әуежайларында рейстердің кешігуін бақылап, жолаушылардан сауалнама алады.

Министрлік атап өткендей, жолаушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау азаматтық авиация саласындағы мемлекеттік саясаттың басты басымдығы болып қала береді.

Бұған дейін хабарланғандай, Қазақстан әуежайларында ұшаққа тыйым салынған заттарды сақтау тәжірибесі тоқтатылған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда кейбір әуе кемелерінің пайдаланылуы уақытша тоқтатылды
13:45, 10 қыркүйек 2025
Қазақстанда кейбір әуе кемелерінің пайдаланылуы уақытша тоқтатылды
Қазақстандық әуе компанияларына Йеменнің үстінен ұшпауды ескертті
19:31, 12 қаңтар 2024
Қазақстандық әуе компанияларына Йеменнің үстінен ұшпауды ескертті
Ұшақ апатынан кейін Қазақстандағы әуежайлар тексерілді
11:21, 19 ақпан 2025
Ұшақ апатынан кейін Қазақстандағы әуежайлар тексерілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: