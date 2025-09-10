Цифрландыру және жасанды интеллект: Қорғаныс министрі Президент Жолдауын іске асырудың басымдықтарын белгіледі
Кеңес жұмысына Қорғаныс министрлігінің басшылығы, Қарулы күштер түрлерінің бас қолбасшылары, әскер тектері мен өңірлік қолбасшылық әскерлерінің қолбасшылары, сондай-ақ департаменттердің, бас басқармалар мен әскери оқу орындарының бастықтары қатысты.
Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Министр Мемлекет басшысының Жолдауында көрсетілген ел дамуының негізгі бағдарларына тоқталып, цифрландыру құралдары мен жасанды интеллект технологияларын жедел енгізу стратегиялық міндет екенін ерекше атап өтті.
Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Оның айтуынша, Қарулы күштер технологиялық жаңғырудың белсенді қатысушысына айналуы тиіс.
"Қорғаныс министрлігінің алдында цифрлық шешімдерді, жасанды интеллект технологияларын, автономды басқару жүйелерін кеңінен енгізу, сондай-ақ ұлттық қорғаныстың киберқұрамдасын дамыту міндеті тұр. Болашақта әскеріміз күрделі гибридтік қатерлерге жауап бере алатын, шапшаң, дәл әрі жоғары технологиялы армия болуы қажет", – деп атап өтті авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосанов.
Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Қорғаныс ведомствосының басшысы биылғы жылдың соңына дейін әрбір әскери бөлімде жергілікті желі құрылысын аяқтауды, ал барлық әскери оқу орындарында оқу үдерісін толық цифрландыруды және жасанды интеллектті оқыту курстарын білім беру бағдарламаларына енгізуді тапсырды. Министр көлік-логистика және құрылыс салаларында жұмыстың сапасын арттыру және 3D-модельдеуді кеңінен қолдану қажеттілігіне назар аударды.
Әскери медицинаны дамыту мәселесіне де ерекше көңіл бөлінді. Жасанды интеллект технологияларын әскери медицина саласына да енгізу қажет. Әскери медицина қызметшілеріне медициналық қызметтердің сапасы мен көлемін бақылаудың жаңа жүйесін құру тапсырылды.
Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Кеңесте тәрбие және идеологиялық жұмыс мәселелері де маңызды орын алды.
Қоғамның армияға деген сенімін нығайтуға, құқықтық мәдениетті арттыруға және әскери қызметшілердің заманауи құндылық бағдарларын қалыптастыруға ерекше назар аударылатын болады.