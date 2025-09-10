Бетперде таққан жігіт тағы бір отбасыға қуаныш сыйлады
Жантебірентерлік оқиға видеосымен қайырымдылық жасаушы жігіт Instagram-дағы жеке парақшасында бөлісті.
Гүлжан дүниеге келместен әкесі дүние салған екен. Сондықтан ол бес жасынан қара жұмысқа араласқан. Сөйтіп жастайынан ол көзі көрмейтін анасы мен мүгедек арбасына танылған ағасына қамқор болып келеді. Жуырда ота жасатқан ол өзінің жаман дертке шалдыққанын біліпті. Ем-домнан үзілді-кесілді бас тартқан. Өйткені Гүлжан емделуге кетсем, үйімдегі жандар қараусыз қалады деп алаңдаған. Отбасы саман кірпіштен салынған, қақырап тұрған үйді жалдап тұрып жатқан.
Бетпердедегі жігіт оларға баспана сыйлап қана қоймай, сонымен қатар өз істерін ашу үшін және Гүлжанның Үндістандағы еміне де ақша берді. Желіде жарияланған видеода бұл оқиғаның қалай аяқталғаны сипатталады.
"Мен үнемі өзімнің жайымды емес, анам мен ағамды ойлаймын, олардың үйі болса деп армандайтынмын. Енді бізде "дұрыстап өмір сүруге болады" деген үміт оты тұтанды", - дейді көз жасына ие бола алмаған Гүлжан.
Видеода қайырымдылық жасаушы жігіт бүгіндері Гүлжанның Үндістанда екенін, қажетті ем-шараларды алып жатқанын да нақтылай кетті.
Бұған дейін бетперде таққан жігіт елордада такси болып, әбден қажып жүрген жалғызбасты ананы қатты қуантқан болатын. Сол секілді Ақтөбеде әлем чемпионы атанған жас балуанға ел ағалары бір үйір жылқы сыйлағанын жазғанбыз.