#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
538.2
629.64
6.34
Қоғам

Бетперде таққан жігіт тағы бір отбасыға қуаныш сыйлады

Бетперде таққан жігіт, Гүлжан, онкология, баспана, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 21:37 Сурет: Instagram/chelovekvmaskee
Бетперде таққан жігіт тағы бір отбасына қайырымдылық жасады. Бұл жолы ол көзі көрмейтін анасы мен арбаға танылған ағасын жалғыз асырушы, онкологиялық ауруға шалдыққан 20 жастағы бойжеткенге көмекке келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жантебірентерлік оқиға видеосымен қайырымдылық жасаушы жігіт Instagram-дағы жеке парақшасында бөлісті.

Гүлжан дүниеге келместен әкесі дүние салған екен. Сондықтан ол бес жасынан қара жұмысқа араласқан. Сөйтіп жастайынан ол көзі көрмейтін анасы мен мүгедек арбасына танылған ағасына қамқор болып келеді.  Жуырда ота жасатқан ол өзінің жаман дертке шалдыққанын біліпті. Ем-домнан үзілді-кесілді бас тартқан. Өйткені Гүлжан емделуге кетсем, үйімдегі жандар қараусыз қалады деп алаңдаған. Отбасы саман кірпіштен салынған, қақырап тұрған үйді жалдап тұрып жатқан. 

Бетпердедегі жігіт оларға баспана сыйлап қана қоймай, сонымен қатар өз істерін ашу үшін және Гүлжанның Үндістандағы еміне де ақша берді. Желіде жарияланған видеода бұл оқиғаның қалай аяқталғаны сипатталады.

"Мен үнемі өзімнің жайымды емес, анам мен ағамды ойлаймын, олардың үйі болса деп армандайтынмын. Енді бізде "дұрыстап өмір сүруге болады" деген үміт оты тұтанды", - дейді көз жасына ие бола алмаған Гүлжан.

Видеода қайырымдылық жасаушы жігіт бүгіндері Гүлжанның Үндістанда екенін, қажетті ем-шараларды алып жатқанын да нақтылай кетті.

Бұған дейін бетперде таққан жігіт елордада такси болып, әбден қажып жүрген жалғызбасты ананы қатты қуантқан болатын. Сол секілді Ақтөбеде әлем чемпионы атанған жас балуанға ел ағалары бір үйір жылқы сыйлағанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Найзағай ойнап, жаңбыр жауады". Еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
23:22, 10 қыркүйек 2025
"Найзағай ойнап, жаңбыр жауады". Еліміздің басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланды
Қазақстанда скринингтен қашан және қалай өтуге болады
18:18, 10 қыркүйек 2025
Қазақстанда скринингтен қашан және қалай өтуге болады
