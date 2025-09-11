Қазақстанның ЖІӨ өсімі 8 айда 6,5%-ды құрады
ҰЭМ деректеріне сүйенсек, өсімнің негізгі факторлары сауда, өнеркәсіп және байланыс саласындағы оң динамика болды.
Өнеркәсіп 7,6%-ға ұлғайды. Өңдеу секторында өсім қарқыны жеделдеп, 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 6,5%-ға артты.
Өңдеуші өнеркәсіптің негізгі драйверлері:
- машина жасау (+15,1%);
- тамақ өнімдері өндірісі (+10,1%);
- мұнай өңдеу (+7,6%);
- химия өнеркәсібі (+7,5%);
- металлургия (+1,1%).
Сауда саласында 8,9%-дық өсім тіркелді. Оның басым бөлігі көтерме саудаға тиесілі, бұл саладағы үлесі – 66,6%. Ең жоғары өсім Шымкент қаласында (+21,3%), Шығыс Қазақстан облысында (+5,7%) және Жетісу облысында (+0,6%) байқалды.
Құрылыс саласында өндіріс көлемі 18,1%-ға артты. Көлік және қоймалау саласындағы қызмет көлемі 21,5%-ға ұлғайды. Ауыл шаруашылығында өсім 3,4%-ды құрады.
Бұған дейін Ұлттық қор қаражатын жоғары технологиялық экономикаға инвестициялау жоспары жарияланған еді.