#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Қоғам

Кепілдендірілген сатып алу бағасы белгіленетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің тізімі кеңейтілді

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 13:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 3 қыркүйектегі ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығымен кепілдендірілген сатып алу бағасы және сатып алу бағасы белгіленетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің тізіміне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа редакцияға сәйкес кепілдендірілген сатып алу бағасы белгіленетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің тізіміне мыналар енгізілді:

  • құрғақ сүт (бүтін, майы алынған), сары май және қатты ірімшік өндіруге арналған шикі сүт;
  • бидайдан жасалатын құрғақ клейковина (бидай глютені).

Бұған дейін тізімде тек сүт болған еді.

Бұйрық 2025 жылғы 20 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда самокат мінушілерге қосымша шектеулер дайындалуда
15:28, Бүгін
Қазақстанда самокат мінушілерге қосымша шектеулер дайындалуда
2026-жылдан бастап Ақтөбе әуежайында тасымал еселеп артады
15:08, Бүгін
2026-жылдан бастап Ақтөбе әуежайында тасымал еселеп артады
Қазақстандықтар жаңа мамандықты тегін қайда және қалай меңгере алады
14:49, Бүгін
Қазақстандықтар жаңа мамандықты тегін қайда және қалай меңгере алады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: