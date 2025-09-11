#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Қоғам

Денис Тен мемориалына 2026 жылғы Олимпиада қатысушылары келеді

Денис Тен мемориалына 2026 жылғы Олимпиада қатысушылары келеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 14:18 Сурет: Instagram/team_samodelkina
1–4 қазан күндері Алматыда мәнерлеп сырғанаудан дәстүрлі халықаралық турнир – ISU Challenger сериясына кіретін "Денис Тен мемориалы" өтеді. Биылғы жарысқа қатысушылардың құрамы өте мықты, олардың арасында 2026 жылғы Олимпиада жүлдесіне үміткер спортшылар да бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасы бұл додаға қазіргі таңда ең үздік мәнерлеп сырғанаушыларын шығарады. Негізгі спортшылар қатарында Софья Самоделкина мен Михаил Шайдоров өнер көрсетпек.

ISU деректеріне сәйкес, Алматыдағы турнирге ерлер арасында Шайдоровпен бірге белгілі спортшылар – Ника Эгадза (Грузия), Чха Чжун Хван (Корея), Джейсон Браун (АҚШ) және басқалары қатысады.

Әйелдер арасындағы жекелей сайыста қазақстандық Софья Самоделкинаға Маделин Скизас (Канада) пен Хэ Ин Ли (Корея) басты бәсекелес болуы ықтимал. Қазіргі уақытта олар ISU әлемдік рейтингінде тиісінше 16-шы және 23-ші орындарда тұр. Біздің спортшымыз болса, әлемдік тізімде 28-орында және Алматыға жуырда өткен АҚШ-тағы Cranberry Cup-2025 турнирінің күміс жүлдегері ретінде келеді.

Айта кетейік, Михаил Шайдоров – қазіргі "Денис Тен мемориалының" жеңімпазы, ал Софья Самоделкина былтыр осы турнирде күміс жүлде иеленген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда самокат мінушілерге қосымша шектеулер дайындалуда
15:28, Бүгін
Қазақстанда самокат мінушілерге қосымша шектеулер дайындалуда
2026-жылдан бастап Ақтөбе әуежайында тасымал еселеп артады
15:08, Бүгін
2026-жылдан бастап Ақтөбе әуежайында тасымал еселеп артады
Қазақстандықтар жаңа мамандықты тегін қайда және қалай меңгере алады
14:49, Бүгін
Қазақстандықтар жаңа мамандықты тегін қайда және қалай меңгере алады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: