Денис Тен мемориалы: мәнерлеп сырғанаудан Алматыдағы турнирге ел атынан кімдер қатысады
1 қазанда Алматыда мәнерлеп сырғанаудан халықаралық турнир - Денис Тен мемориалы басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарыс аясында ерлер мен әйелдер арасындағы жекелей сырғанауда, сондай-ақ, мұздағы биде жүлделер сарапқа салынады.
Халықаралық конькишілер одағының мәліметінше, Қазақстан намысын төмендегі спортшылар қорғайды:
Ерлер:
- Михаил Шайдоров;
- Диас Жиренбаев;
- Никита Кривошеев;
- Олег Мельников.
Әйелдер:
- София Фарафонова;
- Амира Ирматова;
- Вероника Коваленко;
- Нұрия Сүлеймен;
- Амина Алексеева;
- Карина Исакова;
- Русалина Шакирова.
Мұздағы би
- Бойсангур Датиев / Гаухар Наурызова.
