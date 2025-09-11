Әлназарова мен Бейсембаев жаңа стандарттар бойынша мектеп оқушыларының тамақтану мәзірін тексерді
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, Ақмарал Әлназарова мен Ғани Бейсембаевпен бірлесіп Абай Құнанбаев атындағы №87 гимназия мен Астана қаласындағы №99 жалпы білім беретін мектепке барды.
Құжатқа сәйкес, 2025 жылғы 1 қыркүйектен бастап мектептегі тамақтанудың жаңа стандарты күшіне енді, онда алғаш рет семіздік, қант диабеті, жүрек-қан тамырлары және басқа аурулардың даму қаупін азайту мақсатында тұздың 5 есеге дейін және қанттың 3,6 есеге дейін шектелуі бекітілді.
Екінші негізгі бағыт – "Болашаққа сау тіспен" бағдарламасы шеңберінде мектеп стоматологиясын дамыту. Оқу-ағарту министрлігімен және әкімдіктермен бірлесіп 150-ге жуық стоматологиялық кабинет ашылды, жыл соңына дейін олардың саны 240-тан асады, ал 2028 жылға қарай Қазақстан мектептерінде 1000-нан астам осындай кабинет жұмыс істейтін болады.
"Енді балалардың диетасында жаңа және пайдалы тағамдар көп. Биыл бірқатар мектептерде балалар тегін профилактикалық көмек ала алатын стоматологиялық кабинеттер ашылды. Бұл шаралардың барлығы ағзаның өсуінің ең маңызды кезеңінде балаларды сауықтыруға және жас кезінен бастап өз денсаулығына қамқорлық жасау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған", – деп атап өтті А. Әлназарова.
Екі ведомство басшылары саламатты тамақтану стандарттарын енгізу, мектеп медицинасын дамыту және өскелең ұрпақ үшін қауіпсіз білім беру ортасын құру жөніндегі бірлескен бастамаларды белсенді іске асыра отырып, балалардың денсаулығын сақтау ісінде өзара ынтымақтастықты нығайтуға келісті.