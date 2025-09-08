#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Қоғам

Мектеп асханаларына бірыңғай ұлттық тамақтану стандарты енгізілді

Мектеп асханасы, Қазақстан, ДСМ, бірыңғай ұлттық тамақтану стандарты , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 17:56 Сурет: Zakon.kz
Жаңа оқу жылынан бастап еліміздегі барлық мектептерде Денсаулық сақтау министрлігі мен Оқу-ағарту министрлігі Қазақ тағамтану академиясымен бірлесіп, ЮНИСЕФ пен ДДСҰ қолдауымен әзірлеген бірыңғай ұлттық тамақтану стандарты енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылы 8 қыркүйекте ҚР ДСМ Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мониторинг ғылыми-практикалық орталығы" хабарлады. Мақсаты — мектеп оқушыларының тамақтануын сау, қауіпсіз және ашық ету.

Жаңа стандартқа сәйкес, ас мәзірінде мыналар өзгерді:

  • Тұз, қант және май азайды.
  • Шұжық өнімдері, фастфуд, қант қосылған шырындар, спредтер мен консерванттарға тыйым салынды.
  • Көкөністер, жемістер, дәнді дақылдар, сүт және сүтқышқылды өнімдер көбейді.
  • Шағын мектептерде ланч-бокстар енгізілді: ыстық бутерброд, сүтқышқылды өнім, жеміс және сусын.
  • Ас мәзірі маусымға сәйкес 4 аптаға арналып жасалып, міндетті түрде денсаулық сақтау органдарымен келісілетін болады.
  • Қант диабеті, аллергиясы немесе басқа да ерекшеліктері бар балалар үшін арнайы мәзір қарастырылған.
  • Жеусіз қалған тамақ индексі енгізілді: егер 30 %-дан астам тағамдар желінбей қалса, мәзір қайта қаралады.

Сапаны бақылау қалай жүргізіледі

  • Әр тағамның құнарлылығы, ақуыз, май, көмірсу, дәрумендер мен минералдар көрсетіледі.
  • Бір тағамды бірнеше күн қатарынан қайталауға тыйым салынады.
  • Бракераждық комиссиялар құрылды: мектеп әкімшілігі, дәрігерлер және ата-аналар тамақ сапасын бірлесіп тексереді.
  • Мектеп медбикелері күн сайын дайын тағамдарға органолептикалық бақылау жасайды.
  • Өнімдер мен тағамдарды есепке алу, қайтару және ауыстыру журналдары жүргізіледі.

Бұл не үшін қажет

  • Балалар арасындағы семіздік деңгейін төмендету (қазір әрбір бесінші оқушы артық салмаққа ие).
  • Тұз бен қантты тұтынуды ДДСҰ ұсынымдарына сәйкес шектеу.
  • Иммунитетті нығайтып, созылмалы аурулардың қаупін азайту.
  • Ата-аналардың сенімін арттырып, мектептегі тамақтану жүйесін ашық ету.
"Қазақ тағамтану академиясының деректеріне сәйкес, қатаң ережелер балалар арасындағы семіздікті 10–15 % азайтуға, қант диабеті қаупін 20 %-ға дейін төмендетуге, ал гипертония ықтималдығын 18 %-ға қысқартуға мүмкіндік береді. Енді Қазақстандағы мектеп тамақтануы: балалар үшін — сау әрі әртүрлі, ата-аналар үшін — қауіпсіз әрі ашық", делінген ведомство хабарламасында.

Жаңа ережелер еліміз бойынша 1,7 миллионнан астам оқушыны қамтиды. Мақсат — мектеп оқушыларының тамақтануын сау, қауіпсіз және ашық ету.

Бұған дейін танымал ресейлік дәрігер аспириннің қауіпті екенін ескерткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Синоптиктер 9 қыркүйекте елімізде ауа райы күрт бұзылатынын ескертті
17:32, Бүгін
Синоптиктер 9 қыркүйекте елімізде ауа райы күрт бұзылатынын ескертті
Президент Жолдауы: Денсаулық сақтау саласына жасанды интеллект пен заманауи технологиялар енгізіледі
16:58, Бүгін
Президент Жолдауы: Денсаулық сақтау саласына жасанды интеллект пен заманауи технологиялар енгізіледі
Тоқаев мемлекеттік секторды реформалауды тапсырды: олардың саны негізсіз өсуде
16:55, Бүгін
Тоқаев мемлекеттік секторды реформалауды тапсырды: олардың саны негізсіз өсуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: