#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
538.89
629.53
6.34
Қоғам

Атырауда президент Жолдауын іске асыру шаралары талқыланды

Атырауда президент Жолдауын іске асыру шаралары талқыланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.09.2025 21:33 Сурет: Атырау облысы әкімдігі
2025 жылғы 11 қыркүйекте Атырауда облыс әкімі Серік Шәпкеновтің төрағалығымен Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу" атты Жолдауында жүктелген міндеттерді іске асыру жөнінде жиын өтті.

Оған депутаттар, басқарма басшылары, бизнес және азаматтық қоғам өкілдері, қала және аудан әкімдері қатысты.

Серік Шәпкенов Президент Жолдауының ел дамуының жаңа кезеңіне бастау болатын стратегиялық құжат екенін атап өтті. Өңірде Жолдауда белгіленген негізгі бағыттар бойынша жұмыс жүргізіліп келеді. Цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект енгізуге айрықша назар аударылған. Айталық, Атыраудағы "Nazar" жобасы аясында 64 мектепке 2 мыңнан астам бейнебақылау камерасы орнатылды. Алда бұл жүйе ЖИ негізінде оқушылардың сабаққа қызығушылығы мен белсенділігін бағалауға мүмкіндік бермек. Екінші жоба – қаладағы қауіпсіздікті арттыруды көздейтін "ақылды" камералары бар "Aqyldy Qala" жобасы.

Сурет: Атырау облысы әкімдігі

Облыс әкімі 2029 жылға дейін жалпы құны шамамен 7 трлн теңгелік 46 инвестициялық жобаның іске асырылып, 6 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылатынын айтты. Бұған қоса, өңірде құны 6,5 трлн теңгелік бес ірі мұнай-газ химия кешені салынуда, бұл жобалар мың адамды жұмыспен қамтымақ.

Ал ауыл шаруашылығы саласында жер учаскелерін қайтару және оларды тиімді пайдалану, агрохабтарды дамыту, суды үнемдеу технологияларын енгізуге басымдық берілген. Бүгінде құрама жем зауыты мен бордақылау алаңы пайдалануға берілді. 2027 жылға дейін жалпы құны 48 млрд теңгелік тағы 12 жоба жүзеге асырылады.

Көлік саласында 2024 жылы 300 шақырымнан астам жол жөнделіп, сапа көрсеткіші 78%-ға жетті. 2025 жылы бұл көрсеткіш 82%-ға дейін өспек. Қазір Атырауда солтүстік айналма жолы салынып жатыр, сондай-ақ "Атырау–Доссор" және "Атырау–Орал" автожолдарын модернизациядан өткізуге дайындық жүргізілуде. 2027 жылға қарай 15 жаңа халықаралық әуе бағыты ашылып, әуежайдың өткізу қабілеті жылына 3 миллион жолаушыға жетеді.

Сурет: Атырау облысы әкімдігі

Экология саласында 2021 жылмен салыстырғанда зиянды шығарындылар көлемі 24%-ға азайған, "Сасық сай" полигонының 476 гектары рекультивацияланды, тазарту имараттары мен тұрмыстық қалдық полигондарын жаңғырту жұмыстары жалғасуда.

Әлеуметтік салаға баса назар аударылуда: жаңа мектептер, медицина нысандары мен спорт кешендері салынуда. Дәрігерлер баспанамен және жеңілдетілген несиемен қамтамасыз етіледі. Өңірдегі қауіпсіздікті арттыру үшін 60 мыңнан астам бейнекамера орнатылып, интеллектуалды бақылау жүйелері енгізілуде.

Кеңесте су шаруашылығы ардагері Айгүл Арыстанова, "Ауыл" партиясы облыстық филиалының төрағасы Нұртас Байжанов, IT Hub менеджері Равиль Қаржауов және жол саласының ардагері Ержан Рысқалиев сөз алып, Жолдауда көтерілген бастамалардың маңызын атап өтті.

Серік Шәпкенов жиынды қорытындылай келе:

"Қай-қай бастаманың да басты мақсаты – халықтың өмір сүру сапасын жақсарту мен өңірдің тұрақты дамуы. Бұған күш біріктіргенде ғана қол жеткізе аламыз", – деді.

Бұған дейін Қаржы министрлігі Өкілдік шығындар есебінен бюджет шығындарын қысқартқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыдағы Жандосов көшесінде бірнеше күн қатарынан түнгі уақытта жол қозғалысы шектеледі
23:07, 11 қыркүйек 2025
Алматыдағы Жандосов көшесінде бірнеше күн қатарынан түнгі уақытта жол қозғалысы шектеледі
Құтқарушылар жаңа туған шақалақты Екібастұздан Павлодарға тікұшақпен жеткізді
22:41, 11 қыркүйек 2025
Құтқарушылар жаңа туған шақалақты Екібастұздан Павлодарға тікұшақпен жеткізді
Қазақстанда 12 қыркүйек күні найзағай ойнап, үсік жүреді, дегенмен кей өңірлерде аптап ыстық күтілуде
21:49, 11 қыркүйек 2025
Қазақстанда 12 қыркүйек күні найзағай ойнап, үсік жүреді, дегенмен кей өңірлерде аптап ыстық күтілуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: