Қазақстанда 12 қыркүйек күні найзағай ойнап, үсік жүреді, дегенмен кей өңірлерде аптап ыстық күтілуде
Метеорологтардың мәліметінше, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты еліміздің көп бөлігінде ауа райы құбылмалы болады.
Кей жерлерде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Республиканың шығысы мен оңтүстік-батысында нөсер жаңбыр жауады.
Оңтүстік пен оңтүстік-шығыста жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Сондай-ақ республика бойынша желдің күшеюі, түнгі және таңғы уақытта тұман күтіледі.
Қостанай облысының солтүстігінде ауа температурасы түнде -2°С дейін төмендеп, үсік жүреді деп болжануда.
Жетісу облысының солтүстігі мен шығысында, Алматы облысының оңтүстігі мен шығысында, Ақмола облысының солтүстік-батысында, Батыс Қазақстан облысының оңтүстігі мен шығысында, Атырау облысының батысында, Ақтөбе облысының батысы, солтүстігі мен орталығында, Қостанай мен Қарағанды облыстарының оңтүстігінде, Ұлытау облысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Ал Алматы, Түркістан, Қызылорда, Атырау, Жамбыл, Жетісу облыстарында, Маңғыстау облысының солтүстік-батысы, оңтүстігі мен орталығында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Қостанай облысының оңтүстік-батысында, Қарағанды облысының оңтүстігінде, Ақтөбе облысының шығысында және Ұлытау облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі.