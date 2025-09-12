Алматыға жарты жылда 1,1 миллионнан астам турист келді
Туристердің 323,5 мыңы шетелдік, ал 816,5 мыңы ішкі турист.
Әсіресе, Қытайдан келген мейман көп. Алты айда Алматыға 54,1 мың қытайлық азамат аялдаған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 33,4% артық.
Қытайдан соң Үндістаннан кейінгі екінші орынды иеленді (56,2 мың адам). Үздік бестікте Түркия (17,9 мың), Корея Республикасы (9,7 мың), АҚШ (9,6 мың), БАӘ (6,7 мың) және Германия (6,5 мың) бар.
Халықаралық туристер санының артуына туристік инфрақұрылымды дамыту мен қала қонақтарына арналған заманауи сервистерді енгізу ықпал етті. Қалалық туризм басқармасының мәліметінше, Алматы демалыс пен іскерлік туризм үшін тартымды бағыт ретінде позициясын нығайтып, туристік лектің ауқымын кеңейтіп, келушілерге жайлы жағдай жасап отыр.
Айта кетейік, 2025 жылы Алматы CNN нұсқасы бойынша үздік туристік бағыттардың қатарына кіріп, Booking.com тізімінде де жылдың трендтік бағыттарының бірі ретінде танылды.