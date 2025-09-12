Қазақстан – ЕАЭО елдері арасында жалақы деңгейі бойынша көшбасшылардың бірі
Еуразиялық экономикалық комиссияның деректеріне сәйкес, оң динамика одаққа мүше барлық елде байқалғанымен, көшбасшылардың тізімі өсу қарқынына немесе табыстың абсолютті көлеміне байланысты әртүрлі.
Жалақы өсімі бойынша көшбасшылар
Ең жоғары өсім Қырғызстанда тіркелді – 2024 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда бірден 19,6%. Беларусь те айтарлықтай нәтиже көрсетті – 18%. Ресейде өсім – 14,5%, Қазақстанда – 10,7%, Арменияда – 5,6%.
Экономистердің айтуынша, тек номиналды есепті ғана емес, инфляцияға түзетілген нақты табысты да ескеру маңызды. Бұл жерде де ұқсас көрініс байқалады: Қырғызстанда нақты жалақы 11,5%-ға, Беларусьте – 11%-ға, Ресейде – 4,1%-ға өсті. Бұл аталған елдердің тұрғындары өмір сүру деңгейінің айтарлықтай жақсарғанын сезіне бастағанын көрсетеді.
Ал егер доллармен есептесек ше?
Орташа жалақыны долларға шаққанда Ресей дәстүрлі түрде алда – 1 110 доллар. Қазақстан сенімді түрде екінші орында – 849 доллар. Одан кейін Беларусь – 815 доллар, Армения – 753 доллар және Қырғызстан – 481 доллар.
Осылайша, Қазақстан тек ЕАЭО елдері арасындағы табыс деңгейі бойынша үштіктегі тұрақты орнын сақтап қана қоймай, сонымен қатар бірқатар елдерде жалақы өсімінің қарқыны баяулаған жағдайда тұрақтылық танытып отыр.
ЕАЭО экономикасы: даму қарқыны біркелкі емес
Еуразиялық экономикалық комиссияның 2025 жылғы қаңтар–шілде айларындағы жаңа деректеріне сәйкес, одақ экономикасы біртұтас сипатынан айырыла бастады. Кейбір мүше мемлекеттер сенімді өсім көрсетіп жатқанда, басқалары елеулі баяулауға немесе негізгі секторларда қысқаруға тап болды.
Инвестициядағы айырмашылықтар
Негізгі капиталға салынған инвестициялар ең айқын контрастты көрсетіп отыр.
ЕАЭО бойынша жалпы инвестиция өсімі төмендегенімен, Қазақстан айтарлықтай серпіліс жасап, инвестиция көлемін 2024 жылмен салыстырғанда шамамен 20%-ға арттырды – 96,5%-дан 119,3%-ға дейін.
Беларусь те экономиканың жалпы баяулауына қарамастан, инвестициялық белсенділікті арттырды (113,9%-ға дейін). Ал Қырғызстан мен Ресейде инвестиция өсімінің қарқыны төмендеп, бұл олардың ұзақ мерзімді дамуына айтарлықтай сын-қатер тудыруы мүмкін.
Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығындағы динамика
Қазақстан мен Қырғызстан ЕАЭО-дағы өнеркәсіптік өсімнің локомотивтеріне айналды: тиісінше 106,9% және 111,3%.
Керісінше, Беларусь пен әсіресе Арменияда өнеркәсіптік өндіріс айтарлықтай қысқарды.
ЖІӨ өсімі
ЕАЭО бойынша ЖІӨ өсімі орташа есеппен 101,8%-ға дейін баяулағанымен, Қырғызстан мен Қазақстан қарқынды сақтап қана қоймай, одан әрі үдетті. Қырғызстанда ЖІӨ 111,7%-ға, Қазақстанда – 106,2%-ға өсті. Бұл олардың тұрақты даму жолында екенінің айғағы.
Салыстырар болсақ, Ресей мен Беларусь ең төменгі нәтижелер көрсетті – тиісінше 101,2% және 102,1%.
Бұған дейін Қазақстан үкіметінің деректеріне сәйкес, әлеуметтік маңызы бар азық-түліктердің басым бөлігінің бағасы ЕАЭО елдері ішінде әлі де ең төмен деңгейде екені хабарланған болатын.