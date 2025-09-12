#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Қоғам

Редакция алқасы Қазақстан тарихының екінші томын басып шығаруға әзірлеу үшін бекітті

Бүгін Алматыда Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің төрағалық етуімен &quot;Қазақстан тарихы: ежелгі дәуірден бүгінге дейін&quot; атты жеті томдық академиялық басылымды әзірлеуге қатысты редакция алқасының кезекті отырысы өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 17:07 Сурет: akorda.kz
Алматыда Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің төрағалық етуімен "Қазақстан тарихы: ежелгі дәуірден бүгінге дейін" атты жеті томдық академиялық басылымды әзірлеуге қатысты редакция алқасының кезекті отырысы өтті.

Редакция алқасы жалпы дауыс беру арқылы одан әрі баспаға дайындау үшін басылымның екінші томының қолжазбасын бекіту туралы шешім қабылдады. Сондай-ақ жеті томдық еңбектің үшінші томының мазмұнын талқылады.

Авторлар ұжымының жетекшісі, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Аймақтану кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының докторы Айболат Көшкімбаев басылымның тұжырымдамасы, мазмұны және құрылымы жөнінде баяндама жасап, "Алтын орда" деп аталатын үшінші томның ерекшеліктері мен жаңалығын атап өтті. Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас директоры, Ұлттық ғылым академиясының академигі Зиябек Қабылдинов, Мемлекет тарихы институты директорының орынбасары, тарих ғылымдарының докторы, профессор Бүркітбай Аяған, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Берекет Кәрібаев пікір білдірді.

Сондай-ақ редакция алқасының Мұрат Әбдіров, Галина Ксенжик, Радик Темірғалиев, Кенжехан Матыжанов, Дихан Қамзабекұлы, Айдос Сарым, Ханкелді Әбжанов, Мәмбет Қойгелдиев, Меруерт Әбусейітова, Айгүл Сәдуақасова, Болат Көмеков, Ақан Оңғар, Жақсылық Сәбитов секілді өзге де мүшелері өз ойларын ортаға салды.

Жиын соңында редакция алқасы үшінші томды жетілдіру жұмыстарын жалғастыру және келесі отырыста "Қазақстан тарихы: ежелгі дәуірден бүгінге дейін" атты академиялық басылымның төртінші томын қарастыру жөнінде шешім қабылдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Қазақстан тарихы" көптомдығының бірінші бөлімінің жұмысы аяқталды
18:06, 04 шілде 2025
"Қазақстан тарихы" көптомдығының бірінші бөлімінің жұмысы аяқталды
Тоқаев Түркістандағы Ұлттық құрылтайда не айтты – толық мәтін
12:59, 17 маусым 2023
Тоқаев Түркістандағы Ұлттық құрылтайда не айтты – толық мәтін
Әбжан Құрышжанұлы деген түрколог болған
18:26, 08 желтоқсан 2020
Әбжан Құрышжанұлы деген түрколог болған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: