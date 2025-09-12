#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
540.84
634.46
6.43
Қоғам

Алматыдағы жолдарда жарты күн ішінде 500-ден астам құқық бұзушылық тіркелді

Машины полиции, полицейские автомобили, полиция, патрульные машины, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 20:00 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласының полициясы жолаушылар тасымалын тексеріп жатыр. Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 12 қыркүйекте ҚР ІІМ мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру ресми тасымалдаушылардың автобустарын ғана емес, сондай-ақ жеке тасымалдаушыларды, соның ішінде қалааралық және облысаралық бағыттардағы көліктерді де қамтиды.

"Жолаушыларды тасымалдау ережелерінің бұзылуын, тиісті рұқсатсыз көлікті қайта жабдықтауды, міндетті мемлекеттік техникалық байқаудан өтпеген көліктерді пайдалануды, жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарының сақталмауын анықтауға ерекше көңіл бөлінуде. Тек жарты күннің ішінде 500-ден астам құқық бұзушылық тіркелді",- деді Алматы қаласы ПД жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы Серік Шумаев.

Сондай-ақ, ол қалааралық тұрақты рейстерді орындаған 15 шетелдік тіркеудегі көлік желіден алынып, арнайы айыппұл тұрағына қойылғанын да атап өтті.

"Біздің басты мақсатымыз – тек құқық бұзушылықтарды тіркеу емес, қайғылы жағдайлардың алдын алу. Біз көлік құралдарының техникалық жай-күйіне, жүргізушілердің рейс алдындағы медициналық тексерулеріне және жолаушыларды тасымалдау талаптарының орындалуына бақылауды күшейттік", – деді Алматы қаласы ПД жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы Серік Шумаев.

Бұған дейін Жамбылдық құтқарушыларға жаңа тікұшақ берілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы: полиция қауіпсіздік шаралары туралы айтты
11:45, 09 қыркүйек 2025
"Қайрат" – "Реал Мадрид" матчы: полиция қауіпсіздік шаралары туралы айтты
Алматыда жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жүргізушілер жауапқа тартылды
11:29, 05 тамыз 2025
Алматыда жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жүргізушілер жауапқа тартылды
Алматыда жол қауіпсіздігін бақылау күшейтілді
13:42, 28 шілде 2025
Алматыда жол қауіпсіздігін бақылау күшейтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: