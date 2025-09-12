#Қазақстан
Қоғам

Жамбылдық құтқарушыларға жаңа тікұшақ берілді

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 19:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жамбыл облысының құтқарушылары жаңа техникамен толықты. Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 12 қыркүйекте ҚР ТЖМ баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметінше, өрттерге жедел ден қою, құтқару жұмыстары мен медициналық эвакуацияға қолданылатын заманауи Eurocopter EC-145 тікұшағы кезекші қызметке кірісті.

Сонымен қатар, жергілікті бюджет есебінен ТЖМ бөлімшелері жаңа жол талғамайтын көліктерімен толықты.

"Бұл құтқарушылардың мобильдігін арттырып, қиын жететін аймақтардағы жұмыс тиімділігін жоғарылатады". ҚР ТЖМ

Бұған дейін төтеншеліктер ұсынған жер сілкінісі кезіндегі алғашқы 10 қадам жайлы жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
