Оқиғалар

Ауыр хәлде жатқан 40 жастағы науқас тікұшақ арқылы Зайсаннан Өскеменге жеткізілді

Вертолет МЧС РК, вертолеты МЧС РК, специальная техника МЧС РК, спецтехника МЧС РК, авиация МЧС РК, авиапарк МЧС РК, спасатель, спасатели, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.09.2025 22:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
ҚР ТЖМ тікұшағы 2025 жылғы 12 қыркүйекте медициналық көмекке мұқтаж болған науқасты жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметіне сүйенсек, ҚР ТЖМ Қазавиаспас пилоттары Сергей Пинигин, Олег Алфеев және борт инженері Улбала Абдилдаев "Ми-8" тікұшағымен санитарлық авиация дәрігерлері Рим Мендыбаев пен Татьяна Сергеева құрамасымен бірге 1985 жылы туған науқасты Зайсан қаласынан Өскеменге жедел жеткізді.

Науқасқа шұғыл медициналық көмек қажет болды. Ең тиімді әрі жылдам әрекет ету үшін ҚР ТЖМ тікұшағы жұмылдырылды, ол үлкен қашықтықтарды тез еңсеріп, көмек көрсету үшін қиын аудандарға жедел жетуге қабілетті.

"Ұшқыштар мен медициналық топтың үйлесімді әрі сауатты әрекеттерінің арқасында ұшу сәтті өтті, науқас уақытылы әрі қауіпсіз түрде медициналық мекемеге жеткізілді",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін Жамбылдық құтқарушыларға жаңа тікұшақ берілгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жамбылдық құтқарушыларға жаңа тікұшақ берілді
19:48, 12 қыркүйек 2025
Жамбылдық құтқарушыларға жаңа тікұшақ берілді
Құтқарушылар жаңа туған шақалақты Екібастұздан Павлодарға тікұшақпен жеткізді
22:41, 11 қыркүйек 2025
22:41, 11 қыркүйек 2025
Құтқарушылар жаңа туған шақалақты Екібастұздан Павлодарға тікұшақпен жеткізді
Астаналық құтқарушылар жеделсатыда қалып қойған 9 адамды босатты
17:08, 11 қыркүйек 2025
17:08, 11 қыркүйек 2025
Астаналық құтқарушылар жеделсатыда қалып қойған 9 адамды босатты
