Мәжіліс депутаттары экологиялық жобаларға инвестиция тарту мәселесін көтерді
Мәжілістің баспасөз қызметінің мәліметінше, Экологиялық, Су, Бюджет кодекстері мен Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы заң нормаларының іске асырылуы қаралды.
"Мәжіліс депутаттарымен және жергілікті атқарушы органдардың басшылығымен бірге кездесулерге Қытай Халық Республикасынан жұмыс сапарымен Қазақстанға келген Shanghai Maijieke Investment Management Co. Ltd. және өзге де ірі корпорациялардың өкілдері қатысты. Делегация құрамына энергетика, өнеркәсіп, денсаулық сақтау және қоршаған ортаны қорғау салаларымен байланысты компаниялардың жетекшілері кірді",- делінген ақпаратта.
Сурет: parlam.kz
Депутаттар шетелдік инвесторлармен бірге Павлодар және Қарағанды облыстарына, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларына барып, Қазақстанға инвестиция тарту мәселелерін талқылады. Кездесулер барысында су шаруашылығы мен денсаулық сақтау саласына цифрландыру мен автоматтандыруды енгізу мәселелері көтерілді.
Сонымен қатар делегация мүшелері Павлодар облысының Екібастұз ГРЭС-1 нысанында күл-қоқыс төгінділерін қайта өңдеу және қалдықтарды пайдалы өнімге айналдыру технологияларымен танысты. Бұл экологияны жақсартумен қатар экономикалық тиімділікті арттыруға мүмкіндік беретіні айтылды.
Қарағанды облысында "QARMET" кәсіпорындарының суды қайталама пайдалану тәжірибесі мен "ҚарағандыСу" мекемесінің жобалары зерттелді. Өңір әкімі Ермағанбет Бөлекбаевпен өткен кездесуде өндірістік қалдықтарды басқару және экологиялық қауіпсіздікті арттыру бағытындағы бірлескен жобалар талқыланды.
Сурет: parlam.kz
Елордада Денсаулық сақтау министрлігі мен №2 көпбейінді қалалық емхана басшылығымен кездесулер өтіп, медициналық технологияларды трансферлеу және ауруханаларды жаңа жабдықтармен қамтамасыз ету мәселелері қаралды.
Сонымен қатар "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ, "Қазақмыс" және IMBC компаниясының жетекшілерімен энергетика мен тау-кен өндірісіндегі жаңа инвестициялық жобалар талқыланды.
"KazInvest" алаңында өткен кеңесте Қазақстанның өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі, экология вице-министрі және "Самғау" АҚ төрағалары қатысып, тұрғын үй секторындағы кәріз суларын тазарту, өнеркәсіп өндірістеріндегі экологиялық стандарттарды жетілдірумен бірге медицинада цифрлық шешімдерді енгізу және су ресурстарын есепке алу жүйелерін автоматтандыру мәселелері пысықталды.
Сурет: parlam.kz
Алматы қаласында кәріз суын биологиялық тазарту станциясының жұмысымен танысып, әкімдікпен бірлескен жұмыс кеңесі өтті.
Мәжілістегі Экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің төрағасы Еділ Жаңбыршин заңдардың орындалуын қамтамасыз ету, инвестиция тарту және цифрлық технологияларды енгізу Қазақстан үшін басты басымдық екенін атап өтті.
Осыған орай, депутат Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауындағы сөзін еске салды:
"Елімізге қомақты инвестиция тарту керек. Қазір дүние жүзінде инвестицияға талас күшейіп барады. Жаңа инвестициялық кезеңді бастауымыз қажет. Қазіргі инвестиция тарту саясаты мардымды деп айта алмаймын".
Қытайлық инвесторлармен кездесулер қорытындысы бойынша экология және өнеркәсіп саласында бірлескен жобалар бастау, денсаулық сақтау жүйесіне жаңа медициналық технологияларды енгізу, энергетика және шикізат өндіру саласында стратегиялық серіктестікті нығайту, сондай-ақ су ресурстарын тиімді пайдалану бағыттары бойынша уағдаластықтарға қол жеткізілді.
Жобалардың іске асырылуын Мәжіліс депутаттары бақылауына алатын болады.