Жер қойнауын пайдаланушылар қазақстандық өндірісті қолдан жасап көрсетіп отыр деп айыпталды
Фото: akorda.kz
2026 жылғы 12 ақпанда Мәжілісте Экология және табиғатты пайдалану мәселелері жөніндегі комитет отырысында депутат Еділ Жаңбыршин жер қойнауын пайдалану саласындағы қазақстандық үлеске бақылау тиісті деңгейде жүргізілмей отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Мәжілісменнің айтуынша, кейбір жер қойнауын пайдаланушылар қазақстандық өндірісті қолдан жасап көрсетумен айналысады.
"Біз білеміз, қазақстандық компания деген атаумен шетелден жабдықтар әкеліп, тауарларды осында өндірілгендей етіп жеткізеді. Негізінде ол Қытайдың немесе Ресейдің өнімі", – деді Жаңбыршин.
Ол мұндай жағдайлардың бар екенін ерекше атап өтті.
"Сіздер жеткізушілерге барып, шын мәнінде өзі өндіріп отыр ма, әлде сырттан әкеліп, тек құрастырып немесе жай ғана таңбасын өзгертіп жеткізе ме – соны тексерулеріңіз керек. Ал сіздер мұны бақыламай отырсыздар", – деп қосты депутат.
