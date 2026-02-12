#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
490.58
584.77
6.34
Қоғам

Жер қойнауын пайдаланушылар қазақстандық өндірісті қолдан жасап көрсетіп отыр деп айыпталды

Завод, производство, люди на производстве, рабочий, рабочие, цех, работник, работники, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 13:47 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 12 ақпанда Мәжілісте Экология және табиғатты пайдалану мәселелері жөніндегі комитет отырысында депутат Еділ Жаңбыршин жер қойнауын пайдалану саласындағы қазақстандық үлеске бақылау тиісті деңгейде жүргізілмей отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Мәжілісменнің айтуынша, кейбір жер қойнауын пайдаланушылар қазақстандық өндірісті қолдан жасап көрсетумен айналысады.

"Біз білеміз, қазақстандық компания деген атаумен шетелден жабдықтар әкеліп, тауарларды осында өндірілгендей етіп жеткізеді. Негізінде ол Қытайдың немесе Ресейдің өнімі", – деді Жаңбыршин.

Ол мұндай жағдайлардың бар екенін ерекше атап өтті.

"Сіздер жеткізушілерге барып, шын мәнінде өзі өндіріп отыр ма, әлде сырттан әкеліп, тек құрастырып немесе жай ғана таңбасын өзгертіп жеткізе ме – соны тексерулеріңіз керек. Ал сіздер мұны бақыламай отырсыздар", – деп қосты депутат.

Бұған дейін Алматы әкімдігінің өкілдері апатты ғимараттың бұзылуына қатысты түсініктеме бергенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жер қойнауын пайдаланушылардың келісімшарттық міндеттемелер бойынша қарызы 14 млрд теңгені құрайды
14:48, Бүгін
Жер қойнауын пайдаланушылардың келісімшарттық міндеттемелер бойынша қарызы 14 млрд теңгені құрайды
Қарқынды өсім: қазақстандықтар газды көбірек тұтына бастады
16:24, 11 ақпан 2026
Қарқынды өсім: қазақстандықтар газды көбірек тұтына бастады
Парламент жер қойнауын пайдалану мәселелері туралы заң қабылдады
12:52, 27 желтоқсан 2023
Парламент жер қойнауын пайдалану мәселелері туралы заң қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Двойным триумфом "Астаны" завершилась многодневная гонка "Тур Омана"
14:44, Бүгін
Двойным триумфом "Астаны" завершилась многодневная гонка "Тур Омана"
"Стабильная сила": в США возвысили Елену Рыбакину над женским туром WTA
14:29, Бүгін
"Стабильная сила": в США возвысили Елену Рыбакину над женским туром WTA
Украинский спортсмен дисквалифицирован с Олимпийских игр за антивоенную символику
14:14, Бүгін
Украинский спортсмен дисквалифицирован с Олимпийских игр за антивоенную символику
Крушили челюсти: как боксёры из Казахстана ломали карьеры своим соперникам
13:56, Бүгін
Крушили челюсти: как боксёры из Казахстана ломали карьеры своим соперникам
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: