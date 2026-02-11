#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Қоғам

Қарқынды өсім: қазақстандықтар газды көбірек тұтына бастады

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 16:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 11 ақпанда Мәжілістің жалпы отырысында депутат Еділ Жаңбыршин Қазақстандағы газ қоры туралы мәліметтерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, қазіргі таңда еліміздің газ бойынша ресурстық базасы шамамен 3,8 трлн текше метрді құрайды. Ал жылдық газ өндіру көлемі шамамен 60 млрд текше метр деңгейінде.

"Жылдық газ өндіру көрсеткіштері сырттай қарағанда жеткілікті болып көрінгенімен, бүгінде елдің ішкі тұтыну көлемі 21,6 млрд текше метрге жетті. Қазіргі уақытта елді газдандыру деңгейі 64,2%-ды құрайды. Соңғы жылдары елімізде газ тұтыну көлемінің қарқынды өсімі байқалуда", – деді Жаңбыршин.

Өз кезегінде Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев газ өндіруге қатысты болжамды мәліметтермен бөлісті.

"QazaqGaz компаниясының ресурстық базасында 14 нысан бойынша геологиялық барлау жұмыстары жүргізілуде. Болжамды көлемі – 115 млрд текше метр газ. Сонымен қатар Геология комитетімен бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз, QazaqGaz портфелін 30 нысанға дейін ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Мұнда ірі әрі басым газ кен орындары қарастырылған. Бұдан бөлек, Энергетика министрлігі тарапынан шамамен 50 нысан аукционға шығарылады – бұл газ қоры бар учаскелер. Бұл газ саласына инвестиция тартуға оң әсер етеді деп ойлаймын. Қазір жаңа зауыттар салынуда. 2026 жылдың соңына дейін Қашағанда зауытты іске қосу жоспарланып отыр. Жаңа ірі зауыт шамамен 2,5 млрд текше метр газ өндіретін болады. Сондай-ақ Жаңаөзенде келесі жылы "ҚазГПЗ" зауытын жаңғырту жұмыстары жүргізіледі", – деп толықтырды Тұтқышбаев.

Бұған дейін Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев Мәжілістің кулуарында жанармай бағасын өсіруге мораторийді алып тастау мәселесі әлі қаралмайтынын, бұл шешімді оның тоқтатылуы немесе ұзартылуын үкіметтің қабылдайтынын хабарлады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңа Конституция жобасын жалпыұлттық референдумға шығару ұсынылды
16:40, Бүгін
Жаңа Конституция жобасын жалпыұлттық референдумға шығару ұсынылды
Қазақстанда газ бағасын қалыптастыру жүйесін өзгертуді ұсынды
14:35, Бүгін
Қазақстанда газ бағасын қалыптастыру жүйесін өзгертуді ұсынды
Депутат миллиардтап грант алатын ғалымдар туралы: "Сол бір адамдар, бірақ нәтиже жоқ"
12:20, 06 наурыз 2024
Депутат миллиардтап грант алатын ғалымдар туралы: "Сол бір адамдар, бірақ нәтиже жоқ"
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
18:56, Бүгін
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
18:50, Бүгін
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
18:32, Бүгін
Двумя сетами обернулся матч казахстанского теннисиста на турнире во Франции
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
18:31, Бүгін
Казахстанский двоеборец потерпел фиаско на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: