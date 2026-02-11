#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.88
585.83
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
491.88
585.83
6.36
Қоғам

Қазақстанда газ бағасын қалыптастыру жүйесін өзгертуді ұсынды

Документы, госпошлина, государственная пошлина, госпошлины, государственные пошлины, тариф ЦОН, тарифы ЦОН, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 14:35 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 11 ақпанда депутат Еділ Жаңбыршин палатаның пленарлық отырысында қашықтықтан есептегіш құрылғыларды енгізу және газ бағасын қалыптастыру тәсілін өзгерту ұсынысын жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәжіліс депутаты газбен қамтамасыз ету және тұтынуды үнемдеу мәселелері бойынша заң жобасын талқылау кезінде қолданыстағы баға жүйесі нақты тұтыну көлемін есепке алмайтынын айтты.

"Сонымен қатар, өңірлердің климаттық ерекшеліктері ескерілмейді. Мысалы, жылы өңірде орналасқан 200 шаршы метрлік тұрғын үй суық климаттағы ұқсас үйге қарағанда көбірек газ тұтынады. Алайда бұл айырмашылық бағаға әсер етпейді, бұл әлеуметтік әділдік принципін бұзып, газды үнемдеуге ынталандырмайды. Осыған байланысты заң жобасында тұтыну нормаларын белгілеу және белгіленген нормадан асқан жағдайда бағаға дифференциалды тәсіл қолдану ұсынылады. Осындай тәсіл су және электр энергиясында қолданылады", – деді депутат.

Айта кету керек, бұл механизм Әзірбайжан мен Өзбекстанда бұрыннан енгізілген.

Жаңбыршиннің айтуынша, бүгінде газ тұтынуды есептеу дұрыс жүргізілмейді. Қазіргі кезде 2,1 миллион тұтынушының есеп көрсеткішін контролерлер қолмен алып жүр немесе абоненттер құрылғы көрсеткішін фотоға түсіріп, мессенджер арқылы жібереді. Кейде абоненттер үйде болмай жатады немесе есептегішке кіруге мүмкіндік бермейді, бұл толық және нақты есепке кедергі келтіреді. QazaqGaz Aimaq жүйесінде 1,9 миллион абоненттің тек 100 мыңы ғана қашықтықтан деректер жіберетін есептегішпен жабдықталған.

Осыған байланысты депутат қашықтықтан деректер беретін газ есептегіштерін кезең-кезеңімен енгізуді және біртұтас цифрлық есеп жүйесін құруды ұсынады.

"Есептегіштерді ауыстыру газбен қамтамасыз ететін ұйымдардың қаражаты есебінен жүзеге асады. Мұндай норма газ саласында әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етіп, қазбалы ресурсты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл халықтың төлемін азайтып, газды үнемдеуге алып келеді. Үнемделген көлемдер газ өндірісіне және газбен қамтамасыз етілмеген елді мекендерді газдандыруға бағытталады", – деді депутат.

Бұған дейін Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев Мәжілістің кулуарында жанармай бағасын өсіруге мораторийді алып тастау мәселесі әлі қаралмайтынын, бұл шешімді оның тоқтатылуы немесе ұзартылуын үкіметтің қабылдайтынын хабарлады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Рамазан-2026: Қазақстан қалалары бойынша ораза және намаз кестесі жарияланды
14:44, Бүгін
Рамазан-2026: Қазақстан қалалары бойынша ораза және намаз кестесі жарияланды
Кез келген қазақстандық жасырын бақылауға алынуы мүмкін: депутат электрондық құрылғы нарығын бақылауды ұсынды
12:47, 14 қаңтар 2026
Кез келген қазақстандық жасырын бақылауға алынуы мүмкін: депутат электрондық құрылғы нарығын бақылауды ұсынды
Депутат Қазақстанда ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау деңгейін арттыруды ұсынды
13:12, 11 желтоқсан 2024
Депутат Қазақстанда ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау деңгейін арттыруды ұсынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Денис Евсеев не сумел выиграть второй матч за один день на турнире в Индии
16:15, Бүгін
Денис Евсеев не сумел выиграть второй матч за один день на турнире в Индии
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря "Кайрата"
16:06, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря "Кайрата"
Знаменосец сборной Казахстана в последний миг вышла в финал ОИ в Италии
15:41, Бүгін
Знаменосец сборной Казахстана в последний миг вышла в финал ОИ в Италии
"Барыс" отдал в аренду хоккеиста сборной Казахстана
15:24, Бүгін
"Барыс" отдал в аренду хоккеиста сборной Казахстана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: