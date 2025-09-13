#Қазақстан
Қоғам

Теміртауда тозған жарық және жылу желісі жаңартыла бастады

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2025 17:18 Фото: Zakon.kz
Теміртаудың әбден тозығы жеткен жарық және жылу желісі біртіндеп жаңара бастады. Оған соңғы екі үш жылдан бері бюджеттен 12 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген, деп хабарлайды Zakon.kz.

KTK ақпаратына сүйенсек, Теміртаудың тұрғындары ауа райы бұзыла бастаса, май шамын қамдам, су жинап алуға асығады. Сәл жел соға қалса, қараңғыда отыруға да еті үйренген. Электр қуатынсыз суды қуатын насостар істен шығады.

"Орталық насосты станциядағы құрылғылар әбден тозған. Оны көзімізбен көрдік. 60-жылдардағы мұрағат экспонат тәрізді. Оны жөнге келтіру де мүмкін емес, Өйткені оның қосымша бөлшектері қазір шығарылмайды. Сондықтан үнемі істен шығып, халық сусыз қалады". Антон Поляков Теміртау қоғамдық кеңес мүшесі:

Қала тұрғындары коммуналдық жайсыздықтарды жыл сайын басынан өткізеді. 2022 жылы жылу магистралінің тозуы 75 пайызды көрсетті. Сол қыста жұрт қалтырап отырып қысты өткізген. Содан кейін ғана қала билігі республикалық бюджеттен ақша сұрады.

"Тиісті бақылау болмады. Бұрын тозығы жеткен құрылғыларды уақтылы айырбастау керек деген қағида болатын. Қазір олай емес. Оны жоғарыға айтып ешкім басын ауыртқысы келмеді. Ақыры осындай жағдайға әкелді",- деді Румиль Сабиров, Теміртау қоғамдық кеңес мүшесі.

Теміртау қаласы жылу және су құбырлары күрделі жөндеу дегенді соңғы алпыс жылдан бері көрген емес. Тек ұсақ-түйек жұмысgен шектелген. Коммуналдық қызмет тарифтің төмендігінен құлашты кеңге жая алмадық деп ақталады. Енді мемлекет қаржысы құйыла бастады. Жергілікті билік мұның жағдайын үнемі бақылауда ұстап, коммуналдық мекеменің желкесінде отырамыз дейді.

Теміртауда мемлекет есебінен электер желілері де жаңартылуда. Су жаңа сымдар қала бойныша 44 шақырым жерге тартылып жатыр. Осы жұмыс сәтті аяқталса, қаланың жартысынан астам аумағы тоқтан тауқымет көрмейтін болады.

Бұған дейін Шымкентте көлік газ құбырына соғылып, мыңдаған тұрғын газсыз қалғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
