Қоғам

14 қыркүйекте Қазақстандағы айырбастау орындарында шетел валютасы қаншадан саудаланып жатыр

14 қыркүйекте Қазақстандағы айырбастау орындарында шетел валютасы қаншадан саудаланып жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.09.2025 13:50 Сурет: freepik
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі ресми валюта бағамдары, сондай-ақ үш валютаның (АҚШ доллары, еуро, ресей рублі) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі көрсеткіштері ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 14 қыркүйектегі Ұлттық банктегі бағамдар:

  • АҚШ доллары – 540,84 теңге,
  • еуро – 634,46 теңге,
  • ресей рублі – 6,43 теңге,
  • қытай юані – 75,95 теңге.

Төменде келтірілген бағамдар материал жазылған сәтте өзекті. Уақытқа байланысты шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін. 

Астана

  • Доллар: 538,63 тг (сатып алу), 543,68 тг (сату);
  • Еуро: 629,72 тг (сатып алу), 637,75 тг (сату);
  • Рубль: 6,3 тг (сатып алу), 6,5 тг (сату).

Алматы

  • Доллар: 540,78 тг (сатып алу), 542,85 тг (сату);
  • Еуро: 633,42 тг (сатып алу), 637,89 тг (сату);
  • Рубль: 6,36 тг (сатып алу), 6,49 тг (сату).

Шымкент

  • Доллар: 540,07 тг (сатып алу), 543,07 тг (сату);
  • Еуро: 630,05 тг (сатып алу), 635,27 тг (сату);
  • Рубль: 6,37 тг (сатып алу), 6,46 тг (сату).
Айдос Қали
