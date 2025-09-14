14 қыркүйекте Қазақстандағы айырбастау орындарында шетел валютасы қаншадан саудаланып жатыр
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі ресми валюта бағамдары, сондай-ақ үш валютаның (АҚШ доллары, еуро, ресей рублі) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі көрсеткіштері ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 14 қыркүйектегі Ұлттық банктегі бағамдар:
- АҚШ доллары – 540,84 теңге,
- еуро – 634,46 теңге,
- ресей рублі – 6,43 теңге,
- қытай юані – 75,95 теңге.
Төменде келтірілген бағамдар материал жазылған сәтте өзекті. Уақытқа байланысты шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін.
Астана
- Доллар: 538,63 тг (сатып алу), 543,68 тг (сату);
- Еуро: 629,72 тг (сатып алу), 637,75 тг (сату);
- Рубль: 6,3 тг (сатып алу), 6,5 тг (сату).
Алматы
- Доллар: 540,78 тг (сатып алу), 542,85 тг (сату);
- Еуро: 633,42 тг (сатып алу), 637,89 тг (сату);
- Рубль: 6,36 тг (сатып алу), 6,49 тг (сату).
Шымкент
- Доллар: 540,07 тг (сатып алу), 543,07 тг (сату);
- Еуро: 630,05 тг (сатып алу), 635,27 тг (сату);
- Рубль: 6,37 тг (сатып алу), 6,46 тг (сату).
