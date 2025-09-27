Қазақстандағы айырбастау орындарында шетел валютасының бағамы қалай өзгерді – 27 қыркүйек
Материалда ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы, сондай-ақ үш валюта – АҚШ доллары, еуро және Ресей рублі бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі бағамдар ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ұлттық банк бағамы (27 қыркүйек 2025 жыл):
- АҚШ доллары – 544,45 теңге;
- Еуро – 635,70 теңге;
- Ресей рублі – 6,52 теңге;
- Қытай юані – 76,17 теңге.
Төменде келтірілген бағамдар материал дайындалған сәтке өзекті. Уақытқа байланысты шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін. Бағамдар сатып алу және сату бағасы ретінде көрсетілген.
Астана
- Доллар: 542,56 теңге (сатып алу), 547,56 теңге (сату);
- Еуро: 633,50 теңге (сатып алу), 641,51 теңге (сату);
- Рубль: 6,44 теңге (сатып алу), 6,6 теңге (сату).
Алматы
- Доллар: 544,19 теңге (сатып алу), 546,28 теңге (сату);
- Еуро: 635,34 теңге (сатып алу), 639,37 теңге (сату);
- Рубль: 6,42 теңге (сатып алу), 6,54 теңге (сату).
Шымкент
- Доллар: 544,08 теңге (сатып алу), 547,13 теңге (сату);
- Еуро: 635 теңге (сатып алу), 640,42 теңге (сату);
- Рубль: 6,44 теңге (сатып алу), 6,5 теңге (сату).
