#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
544.26
634.72
6.52
Қоғам

Қазақстандағы айырбастау орындарында шетел валютасының бағамы қалай өзгерді – 27 қыркүйек

Қазақстандағы айырбастау орындарында шетел валютасының бағамы қалай өзгерді – 27 қыркүйек, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2025 12:38 Сурет: freepik
Материалда ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы, сондай-ақ үш валюта – АҚШ доллары, еуро және Ресей рублі бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі бағамдар ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық банк бағамы (27 қыркүйек 2025 жыл):

  • АҚШ доллары – 544,45 теңге;
  • Еуро – 635,70 теңге;
  • Ресей рублі – 6,52 теңге;
  • Қытай юані – 76,17 теңге.

Төменде келтірілген бағамдар материал дайындалған сәтке өзекті. Уақытқа байланысты шетел валютасының құны өзгеруі мүмкін. Бағамдар сатып алу және сату бағасы ретінде көрсетілген.

Астана

  • Доллар: 542,56 теңге (сатып алу), 547,56 теңге (сату);
  • Еуро: 633,50 теңге (сатып алу), 641,51 теңге (сату);
  • Рубль: 6,44 теңге (сатып алу), 6,6 теңге (сату).

Алматы

  • Доллар: 544,19 теңге (сатып алу), 546,28 теңге (сату);
  • Еуро: 635,34 теңге (сатып алу), 639,37 теңге (сату);
  • Рубль: 6,42 теңге (сатып алу), 6,54 теңге (сату).

Шымкент

  • Доллар: 544,08 теңге (сатып алу), 547,13 теңге (сату);
  • Еуро: 635 теңге (сатып алу), 640,42 теңге (сату);
  • Рубль: 6,44 теңге (сатып алу), 6,5 теңге (сату).
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда доллар сұранысқа ие: Қазақстандағы айырбастау пункттерінің жұмысына талдау
13:49, 26 қыркүйек 2025
Алматыда доллар сұранысқа ие: Қазақстандағы айырбастау пункттерінің жұмысына талдау
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 26 қыркүйек
12:32, 26 қыркүйек 2025
Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі валюта бағамдары – 26 қыркүйек
25 қыркүйектегі Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
11:58, 25 қыркүйек 2025
25 қыркүйектегі Астана, Алматы және Шымкенттегі валюта бағамдары
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: