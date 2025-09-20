#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
+19°
$
541.19
636.44
6.49

#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
+19°
$
541.19
636.44
6.49
Қоғам

Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 20 қыркүйек

Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 20 қыркүйек, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2025 11:52 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ үш негізгі валютаның (АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарындағы бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 20 қыркүйектегі ҚР Ұлттық банкіндегі ресми бағамдар:

  • АҚШ доллары – 541,34 теңге;
  • Еуро – 636,98 теңге;
  • Ресей рублі – 6,49 теңге;
  • Қытай юані – 76,12 теңге.

Төменде көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтте өзекті. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы құбылып отыруы мүмкін. 

Астана

  • Доллар: сатып алу – 539,73 тг, сату – 544,73 тг;
  • Еуро: сатып алу – 633,97 тг, сату – 642 тг;
  • Рубль: сатып алу – 6,36 тг, сату – 6,56 тг.

Алматы

  • Доллар: сатып алу – 541,74 тг, сату – 543,66 тг;
  • Еуро: сатып алу – 635,9 тг, сату – 640,15 тг;
  • Рубль: сатып алу – 6,41 тг, сату – 6,53 тг.

Шымкент

  • Доллар: сатып алу – 541,35 тг, сату – 544,42 тг;
  • Еуро: сатып алу – 635,69 тг, сату – 640,58 тг;
  • Рубль: сатып алу – 6,43 тг, сату – 6,51 тг.
Айдос Қали
