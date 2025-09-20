Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 20 қыркүйек
Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ үш негізгі валютаның (АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарындағы бағамдары ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 20 қыркүйектегі ҚР Ұлттық банкіндегі ресми бағамдар:
- АҚШ доллары – 541,34 теңге;
- Еуро – 636,98 теңге;
- Ресей рублі – 6,49 теңге;
- Қытай юані – 76,12 теңге.
Төменде көрсетілген бағамдар материал жазылған сәтте өзекті. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы құбылып отыруы мүмкін.
Астана
- Доллар: сатып алу – 539,73 тг, сату – 544,73 тг;
- Еуро: сатып алу – 633,97 тг, сату – 642 тг;
- Рубль: сатып алу – 6,36 тг, сату – 6,56 тг.
Алматы
- Доллар: сатып алу – 541,74 тг, сату – 543,66 тг;
- Еуро: сатып алу – 635,9 тг, сату – 640,15 тг;
- Рубль: сатып алу – 6,41 тг, сату – 6,53 тг.
Шымкент
- Доллар: сатып алу – 541,35 тг, сату – 544,42 тг;
- Еуро: сатып алу – 635,69 тг, сату – 640,58 тг;
- Рубль: сатып алу – 6,43 тг, сату – 6,51 тг.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript