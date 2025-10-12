#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Қоғам

Қазақстан айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 12 қазан

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2025 11:51 Фото: zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы және үш валютаның – АҚШ доллары, еуро және ресей рублінің – Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағамдары келтірілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 12 қазандағы бағамы:

  • АҚШ доллары – 538,93 теңге
  • Еуро – 623,89 теңге
  • Ресей рублі – 6,64 теңге
  • Қытай юані – 75,86 теңге

Төменде көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі өзекті мәліметтер болып табылады. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін. Айырбастау бағамдары сатып алу және сату бағасы ретінде көрсетілген.

Астана

 • Доллар: сатып алу – 537,78 ₸, сату – 543,71 ₸

 • Еуро: сатып алу – 623,66 ₸, сату – 631,57 ₸

 • Рубль: сатып алу – 6,54 ₸, сату – 6,70 ₸

Алматы

 • Доллар: сатып алу – 540,63 ₸, сату – 542,86 ₸

 • Еуро: сатып алу – 623,93 ₸, сату – 628,20 ₸

 • Рубль: сатып алу – 6,53 ₸, сату – 6,65 ₸

Шымкент

 • Доллар: сатып алу – 539,70 ₸, сату – 542,74 ₸

 • Еуро: сатып алу – 622,83 ₸, сату – 629,96 ₸

 • Рубль: сатып алу – 6,55 ₸, сату – 6,62 ₸

2025 жылдың 10 қазанында Қазақстан Ұлттық банкі базалық мөлшерлемені 16,5%-дан 18%-ға дейін көтерді. Бұл шешім инфляцияның күрт өсуі мен тұтыну сұранысының артуы сияқты факторлармен байланысты.

Базалық мөлшерлеме көтерілгеннен кейін доллар 4,5 теңгеге төмендеді. Ұлттық банк төрағасы егер инфляция деңгейі жоғары болып қала берсе, қараша айында мөлшерлеме тағы да көтерілуі мүмкін екенін айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 20 қыркүйек
11:52, 20 қыркүйек 2025
Қазақстандағы айырбастау орындарындағы валюта бағамы – 20 қыркүйек
4 қазан күнгі Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
12:22, 04 қазан 2025
4 қазан күнгі Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
13 сәуірдегі мегаполистердің айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
14:02, 13 сәуір 2024
13 сәуірдегі мегаполистердің айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: