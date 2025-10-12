Қазақстан айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 12 қазан
ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 12 қазандағы бағамы:
- АҚШ доллары – 538,93 теңге
- Еуро – 623,89 теңге
- Ресей рублі – 6,64 теңге
- Қытай юані – 75,86 теңге
Төменде көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәттегі өзекті мәліметтер болып табылады. Уақыт өте келе шетел валюталарының бағасы өзгеруі мүмкін. Айырбастау бағамдары сатып алу және сату бағасы ретінде көрсетілген.
Астана
• Доллар: сатып алу – 537,78 ₸, сату – 543,71 ₸
• Еуро: сатып алу – 623,66 ₸, сату – 631,57 ₸
• Рубль: сатып алу – 6,54 ₸, сату – 6,70 ₸
Алматы
• Доллар: сатып алу – 540,63 ₸, сату – 542,86 ₸
• Еуро: сатып алу – 623,93 ₸, сату – 628,20 ₸
• Рубль: сатып алу – 6,53 ₸, сату – 6,65 ₸
Шымкент
• Доллар: сатып алу – 539,70 ₸, сату – 542,74 ₸
• Еуро: сатып алу – 622,83 ₸, сату – 629,96 ₸
• Рубль: сатып алу – 6,55 ₸, сату – 6,62 ₸
2025 жылдың 10 қазанында Қазақстан Ұлттық банкі базалық мөлшерлемені 16,5%-дан 18%-ға дейін көтерді. Бұл шешім инфляцияның күрт өсуі мен тұтыну сұранысының артуы сияқты факторлармен байланысты.
Базалық мөлшерлеме көтерілгеннен кейін доллар 4,5 теңгеге төмендеді. Ұлттық банк төрағасы егер инфляция деңгейі жоғары болып қала берсе, қараша айында мөлшерлеме тағы да көтерілуі мүмкін екенін айтты.