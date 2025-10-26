#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 26 қазан

Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 26 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2025 14:20 Сурет: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің шетел валюталарына арналған ресми бағамы және үш негізгі валютаның — АҚШ доллары, еуро және ресей рублінің Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарындағы орташа бағамы көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы төмендегідей:

  • АҚШ доллары — 538,13 теңге;
  • Еуро — 624,96 теңге;
  • Ресей рублі — 6,66 теңге;
  • Қытай юані — 75,49 теңге.

Төменде мәліметтер материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Уақыт өте айырбас бағамы өзгеруі мүмкін.

Астана

Доллар:

сатып алу — 536,55 теңге, сату — 542,55 теңге;

Еуро:

сатып алу — 621,42 теңге, сату — 629,44 теңге;

Рубль:

сатып алу — 6,58 теңге, сату — 6,73 теңге.

Алматы

Доллар:

сатып алу — 539,04 теңге, сату — 541,01 теңге;

Еуро:

сатып алу — 623,88 теңге, сату — 627,80 теңге;

Рубль:

сатып алу — 6,53 теңге, сату — 6,65 тг

Шымкент

Доллар:

сатып алу — 538,36 теңге, сату — 540,41 теңге;

Еуро:

сатып алу — 623,67 теңге, сату — 627,90 теңге;

Рубль:

сатып алу — 6,56 теңге, сату — 6,64 теңге.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
