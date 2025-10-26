Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 26 қазан
Сурет: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкінің шетел валюталарына арналған ресми бағамы және үш негізгі валютаның — АҚШ доллары, еуро және ресей рублінің Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау орындарындағы орташа бағамы көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Ұлттық банкінің ресми бағамы төмендегідей:
- АҚШ доллары — 538,13 теңге;
- Еуро — 624,96 теңге;
- Ресей рублі — 6,66 теңге;
- Қытай юані — 75,49 теңге.
Төменде мәліметтер материал жарияланған сәтте ғана өзекті. Уақыт өте айырбас бағамы өзгеруі мүмкін.
Астана
Доллар:
сатып алу — 536,55 теңге, сату — 542,55 теңге;
Еуро:
сатып алу — 621,42 теңге, сату — 629,44 теңге;
Рубль:
сатып алу — 6,58 теңге, сату — 6,73 теңге.
Алматы
Доллар:
сатып алу — 539,04 теңге, сату — 541,01 теңге;
Еуро:
сатып алу — 623,88 теңге, сату — 627,80 теңге;
Рубль:
сатып алу — 6,53 теңге, сату — 6,65 тг
Шымкент
Доллар:
сатып алу — 538,36 теңге, сату — 540,41 теңге;
Еуро:
сатып алу — 623,67 теңге, сату — 627,90 теңге;
Рубль:
сатып алу — 6,56 теңге, сату — 6,64 теңге.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript