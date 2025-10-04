#Қазақстан
Қоғам

4 қазан күнгі Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай

4 қазан күнгі Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.10.2025 12:22 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкінің шетел валюталарына қатысты бағамы және үш негізгі валюта — АҚШ доллары, еуро және ресей рублі бойынша Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағамдар келтірілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 4 қазан күнгі Ұлттық банктегі ресми бағамдар:

  • 1 АҚШ доллары — 547,46 теңге;
  • 1 еуро — 642,14 теңге;
  • 1 ресей рублі — 6,7 теңге.

Қытайда мерекелік күндерге байланысты юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.

Төмендегі көрсетілген бағамдар материал дайындалған сәтте өзекті. Уақыт өте айырбас бағамы өзгеруі мүмкін.

Астана:

  • Доллар: сатып алу — 545,72 теңге, сату — 551,74 теңге;
  • Еуро: сатып алу — 637,72 теңге, сату — 645,74 теңге;
  • Рубль: сатып алу — 6,62 теңге, сату — 6,78 теңге.

Алматы:

  • Доллар: сатып алу — 547,25 теңге, сату — 549,13 теңге;
  • Еуро: сатып алу — 641,71 теңге, сату — 644,7 теңге;
  • Рубль: сатып алу — 6,58 теңге, сату — 6,7 теңге.

Шымкент:

  • Доллар: сатып алу — 546,63 теңге, сату — 549,65 теңге;
  • Еуро: сатып алу — 639,42 теңге, сату — 644,42 теңге;
  • Рубль: сатып алу — 6,58 теңге, сату — 6,67 теңге.
Айдос Қали
