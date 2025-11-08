#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Қоғам

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта курсы – 8 қараша

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта курсы – 8 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2025 12:33 Сурет: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық Банкінің шетел валюталары бойынша ресми курсы және үш негізгі валютаға (АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағамы көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 8 қараша жағдайына сәйкес, Қазақстан Ұлттық Банкінің курстары:

  • АҚШ доллары – 525,85 теңге;
  • Еуро – 606,6 теңге;
  • Ресей рублі – 6,48 теңге;
  • Қытай юані – 73,86 теңге.

Төменде көрсетілген валюта курсы – материал жазылған кездегі мәлімет. Валюта бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.

Астана

  • Доллар: 523,47 теңге (сатып алу), 530,47 теңге (сату)
  • Еуро: 603,52 теңге (сатып алу), 613,83 теңге (сату)
  • Рубль: 6,37 теңге (сатып алу), 6,52 теңге (сату)

Алматы

  • Доллар: 526,26 теңге (сатып алу), 528,16 теңге (сату)
  • Еуро: 606,61 теңге (сатып алу), 611,02 теңге (сату)
  • Рубль: 6,43 теңге (сатып алу), 6,54 теңге (сату)

Шымкент

  • Доллар: 526,25 теңге (сатып алу), 528,38 теңге (сату)
  • Еуро: 604,67 теңге (сатып алу), 610,11 теңге (сату)
  • Рубль: 6,42 теңге (сатып алу), 6,49 теңге (сату)
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 26 қазан
14:20, 26 қазан 2025
Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 26 қазан
4 қазан күнгі Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
12:22, 04 қазан 2025
4 қазан күнгі Қазақстандағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
Қазақстан айырбастау орындарында 2 қарашада валюта бағамы қалай өзгерді
11:30, 02 қараша 2025
Қазақстан айырбастау орындарында 2 қарашада валюта бағамы қалай өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: