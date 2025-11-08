Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттеріндегі валюта курсы – 8 қараша
Сурет: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық Банкінің шетел валюталары бойынша ресми курсы және үш негізгі валютаға (АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі) Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағамы көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 8 қараша жағдайына сәйкес, Қазақстан Ұлттық Банкінің курстары:
- АҚШ доллары – 525,85 теңге;
- Еуро – 606,6 теңге;
- Ресей рублі – 6,48 теңге;
- Қытай юані – 73,86 теңге.
Төменде көрсетілген валюта курсы – материал жазылған кездегі мәлімет. Валюта бағамы уақыт өте өзгеруі мүмкін.
Астана
- Доллар: 523,47 теңге (сатып алу), 530,47 теңге (сату)
- Еуро: 603,52 теңге (сатып алу), 613,83 теңге (сату)
- Рубль: 6,37 теңге (сатып алу), 6,52 теңге (сату)
Алматы
- Доллар: 526,26 теңге (сатып алу), 528,16 теңге (сату)
- Еуро: 606,61 теңге (сатып алу), 611,02 теңге (сату)
- Рубль: 6,43 теңге (сатып алу), 6,54 теңге (сату)
Шымкент
- Доллар: 526,25 теңге (сатып алу), 528,38 теңге (сату)
- Еуро: 604,67 теңге (сатып алу), 610,11 теңге (сату)
- Рубль: 6,42 теңге (сатып алу), 6,49 теңге (сату)
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript