8 ақпандағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
Материалда Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта — АҚШ доллары, еуро және рубль бағамы ұсынылған.
2026 жылғы 8 ақпандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:
- АҚШ доллары – 494,65 теңге;
- еуро – 583,73 теңге;
- рубль – 6,40 теңге;
- Қытай юані – 71,24 теңге.
Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.
Астана
Доллар бағамы:
- 494 теңге – сатып алу,
- 501 теңге – сату.
Еуро бағамы:
- 582 теңге – сатып алу,
- 592 теңге – сату.
Рубль бағамы:
- 6,3 теңге – сатып алу,
- 6,6 теңге – сату.
Алматы
Доллар бағамы:
- 495,69 теңге – сатып алу,
- 498,25 теңге – сату.
Еуро бағамы:
- 584,20 теңге – сатып алу,
- 589,06 теңге – сату.
Рубль бағамы:
- 6,39 теңге – сатып алу,
- 6,50 теңге – сату.
