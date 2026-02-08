#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Қоғам

8 ақпандағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай

8 ақпандағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.02.2026 15:00 Сурет: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта — АҚШ доллары, еуро және рубль бағамы ұсынылған.

2026 жылғы 8 ақпандағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары:

  • АҚШ доллары – 494,65 теңге;
  • еуро – 583,73 теңге;
  • рубль – 6,40 теңге;
  • Қытай юані – 71,24 теңге.

Шетел валютасының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

Астана

Доллар бағамы:

  • 494 теңге – сатып алу,
  • 501 теңге – сату.

Еуро бағамы:

  • 582 теңге – сатып алу,
  • 592 теңге – сату.

Рубль бағамы:

  • 6,3 теңге – сатып алу,
  • 6,6 теңге – сату.

Алматы

Доллар бағамы:

  • 495,69 теңге – сатып алу,
  • 498,25 теңге – сату.

Еуро бағамы:

  • 584,20 теңге – сатып алу,
  • 589,06 теңге – сату.

Рубль бағамы:

  • 6,39 теңге – сатып алу,
  • 6,50 теңге – сату.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы мен Астана айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары: 25 қаңтар
14:44, 25 қаңтар 2026
Алматы мен Астана айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары: 25 қаңтар
11 қаңтардағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
12:05, 11 қаңтар 2026
11 қаңтардағы Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы қандай
Қазақстан айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 12 қазан
11:51, 12 қазан 2025
Қазақстан айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы: 12 қазан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: