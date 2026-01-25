Алматы мен Астана айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары: 25 қаңтар
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта — АҚШ доллары, еуро және рубль бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 25 қаңтардағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкі белгілеген валюта бағамдары:
- АҚШ доллары — 503,19 теңге;
- еуро — 589,88 теңге;
- рубль — 6,64 теңге;
- қытай юані — 72,39 теңге.
Шетел валюталарының бағасы өзгеріп отыруы мүмкін. Сатып алу және сату бағамдары айырбастау пункттері бойынша көрсетілген.
Астана
АҚШ долларының бағамы:
сатып алу — 503 теңге,
сату — 510 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу — 590 теңге,
сату — 600 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу — 6,41 теңге,
сату — 6,71 теңге.
Алматы
АҚШ долларының бағамы:
сатып алу — 503,66 теңге,
сату — 506,03 теңге.
Еуро бағамы:
сатып алу — 592,57 теңге,
сату — 597,16 теңге.
Рубль бағамы:
сатып алу — 6,49 теңге,
сату — 6,6 теңге.
