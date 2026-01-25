#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
$
503.35
590.63
6.62
Қоғам

Алматы мен Астана айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары: 25 қаңтар

Алматы мен Астана айырбастау пункттеріндегі валюта бағамдары: 25 қаңтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.01.2026 14:44 Сурет: Zakon.kz
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта — АҚШ доллары, еуро және рубль бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 25 қаңтардағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкі белгілеген валюта бағамдары:

  • АҚШ доллары — 503,19 теңге;
  • еуро — 589,88 теңге;
  • рубль — 6,64 теңге;
  • қытай юані — 72,39 теңге.

Шетел валюталарының бағасы өзгеріп отыруы мүмкін. Сатып алу және сату бағамдары айырбастау пункттері бойынша көрсетілген.

Астана

АҚШ долларының бағамы:

сатып алу — 503 теңге,

сату — 510 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу — 590 теңге,

сату — 600 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу — 6,41 теңге,

сату — 6,71 теңге.

Алматы

АҚШ долларының бағамы:

сатып алу — 503,66 теңге,

сату — 506,03 теңге.

Еуро бағамы:

сатып алу — 592,57 теңге,

сату — 597,16 теңге.

Рубль бағамы:

сатып алу — 6,49 теңге,

сату — 6,6 теңге.

Айдос Қали
