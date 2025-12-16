16 желтоқсандағы Астана мен Алматыдағы валюта бағамдары
Материалда Қазақстан Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш негізгі валюта (АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі) бағамдары берілгені туралы Zakon.kz хабарлайды.
16 желтоқсан 2025 жылғы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкі ресми валюта бағамдарын жариялады:
- АҚШ доллары: 518,81 теңге
- Еуро: 609,28 теңге
- Ресей рублі: 6,54 теңге
- Қытай юані: 73,98 теңге
Валюта айырбастау пункттерінде бағамдар әртүрлі болуы мүмкін:
Астана:
- Доллар: сатып алу – 514,61 теңге, сату – 521,63 теңге
- Еуро: сатып алу – 601,58 теңге, сату – 611,58 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,60 теңге
Алматы:
- Доллар: сатып алу – 517,21 теңге, сату – 519,53 теңге
- Еуро: сатып алу – 605,01 теңге, сату – 610,49 теңге
- Рубль: сатып алу – 6,46 теңге, сату – 6,58 теңге
Валюта бағамдары күн ішінде уақытқа және сұранысқа байланысты өзгеруі мүмкін.
